Ганна Новосад - про зарплати вчителів, туалети в школах за мільйон і скорочення вишів

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Ганні Новосад - 29, вона - один з наймолодших членів нового уряду і для когось її вік - це трагедія.

Чи закриватимуть школи, де вчиться мало дітей, як скоротиться кількість вишів, чи варто очікувати на підвищення зарплат вчителям, і як у школах встановлюють туалети за мільйон гривень - міністр освіти і науки розповіла в інтерв'ю BBC News Україна.

"Була співбесіда з президентом"

ВВС News Україна: Розкажіть, як ви стали міністром, як вам запропонували цю роботу і чи відразу ви погодились?

Ганна Новосад: За кілька днів до початку роботи нового парламенту проводилися зустрічі з потенційними майбутніми урядовцями. Мене запросили до офісу президента на одну з таких співбесід з керівництвом країни.

ВВС News Україна: Президент з вами говорив і особисто пропонував стати міністром?

Ганна Новосад: Так, президент розмовляв зі мною.

ВВС News Україна: Як проходила ця розмова, чи відразу ви погодились на роботу міністра?

Ганна Новосад: Не те, щоб президент так нас всіх чекав і вмовляв. Завдання було в іншому - запропонувати план дій, своє розуміння того, що необхідно робити. Показати команду. Це, скоріше, була співбесіда, аніж розмова, де мене вмовляли бути міністром.

ВВС News Україна: На вашу адресу лунає критика, що у вас мало досвіду для роботи на такій посаді. Хоча останні п'ять років ви працювали у Міністерстві освіти. Як ви вважаєте, вашого досвіду буде достатньо для роботи міністром освіти?

Ганна Новосад: Досвід і вік - це такі неоднозначні категорії. Для когось те, що мені 29, є абсолютною якоюсь трагедією. Хтось це сприймає спокійно. Думаю, потрібно дивитися на якісь конкретні дії і оцінювати за результатами, аніж за якимись віковими категоріями.

В мене є сильна команда заступників і людей, які працюють у міністерстві. Переконана, що з ними ми зможемо досягнути результатів і переконати тих людей, які скептично ставилися, що ми можемо.

Що зміниться в школах?

ВВС News Україна: Як змінюватиметься школа, реформа школи за міністра освіти Ганни Новосад?

Ганна Новосад: Зміни в освіті надзвичайно повільні. І робити гучні заяви, що зараз ми прийдемо і все змінимо, або все зробимо краще — це трохи неправильно. Бо будь-які починання потребують часу.

Я була тут з попередньою командою, я бачила, як багато зусиль було вкладено у старт нової української школи і які вже є проміжні результати. І я вважаю, що одним з завдань нашої команди є максимально зберегти ті правильні речі, які були започатковані, зробити максимум, аби продовжити освітню реформу.

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Наше завдання - це завершити зміни в початковій школі. Цього року пішли у нову українську школу перші та другі класи. Далі підуть треті й четверті. Потрібно завершити підвищення кваліфікації вчителів.

Що головне - ми вже маємо мати чіткий план, як ми будемо впроваджувати реформу базової школи, 5-9 класи. Почати з того, що затвердити проєкт Державного стандарту освіти (вимоги до обов'язкових результатів навчання - Ред.). Далі потрібно розробляти програми на основі стандарту, розробляти підвищення кваліфікації вчителів. І працювати над тим, аби з'явився новий освітній простір і в базовій школі.

ВВС News Україна: Що може змінитися в 5-11 класах прямо зараз?

Ганна Новосад: Для тих, хто ще не в реформі, точково будуть змінюватися програми навчання. Ми думаємо над окремим наскрізним курсом з підвищення кваліфікації вчителів - наприклад, як розвивати креативність, як працювати зі складними завданнями, у команді. Такі речі, які можуть використовувати вчителі незалежно від предмета.

Ми хочемо вже, не чекаючи старту реформи базової школи, дати вчителям інструмент, як змінювати освітній процес. Тобто окремі точкові зміни у програмах і навчання вчителів - це те, що ми хотіли б зробити вже найближчим часом.

Забороняти пити воду - неприпустимо

ВВС News Україна: Часом будь-які починання і бажання змін можуть закінчитись на вчителі, який цих змін не хоче. Не хоче вчитися, курси з підвищення кваліфікації проходить "для галочки", а в класі продовжує кричати на дітей, або сваритися, наприклад, через те, що дитина у класі п'є воду. Про такий випадок у Рівненській області мені нещодавно розповіли.

Як працювати з такими вчителями, як їх змінювати, щоб вони почали викладати по-новому?

Ганна Новосад: Я думаю, що тут в першу чергу нам необхідно більше звернути увагу на те, як ми готуємо вчителів. Ми думаємо зараз над тим, як системно підійти до того, аби підвищити якість педагогічної освіти. Безперечно, дуже складно докорінно змінити дорослу сформовану людину. Однак, як показує практика, дуже багато вчителів насправді сприймають зміни, нові методики, які їм пропонуються.

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Але про такі випадки, про які ви сказали, мені видається, що тут дуже важливою є роль директора, який має приймати певні управлінські рішення і робити так, аби вчителі, які неадекватно себе поводять стосовно дітей, не мали місця в школі. Забороняти пити дітям воду, що є базовою фізіологічною потребою, це абсолютно неприпустимо.

ВВС News Україна: Розкажіть про плани з перенавчання вчителів. Скільки ще вчителів мають його пройти?

Ганна Новосад: За нашими попередніми підрахунками, близько 100 тисяч вчителів наступного року мають пройти навчання. Навчання для вчителів 5-9 класів ми ще маємо спланувати. Це буде значно складніше завдання, адже вчителів предметників значно більше. Це великі фінансові видатки, які потрібно закласти в бюджет.

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Школи з інтернетом і туалетами?

ВВС News Україна: І про фінансові видатки. В проєкті бюджету на наступний рік на новий освітній простір закладено близько 1,2 млрд гривень. Цих грошей вистачить, аби в усіх школах були нові парти, обладнання?

Ганна Новосад: Не можна за один рік оновити новий освітній простір по всій країні. Саме тому ми рухаємося поступово рік за роком. Більшу частину класів ми покриємо.

Наприкінці місяця ми будемо мати статистику з використання субвенцій цього року. Тоді можна буде сказати чіткіше, як була використана субвенція на цей рік і не лише по Новій українській школі. У нас також є субвенція на підвищення якості освіти, на інтернет. І там не все дуже добре, бо відсоток використання грошей невисокий. Є питання, чи зможуть на місцях використати кошти до кінця цього року. Але я дуже сподіваюсь, що до кінця року це відбудеться.

ВВС News Україна: Тобто ця субвенція на інтернет, вона не була повністю використана на місцях?

Ганна Новосад: Ще складно сказати, ще рік триває. У регіонів є труднощі з використанням коштів. Оскільки одна справа - це закупити меблі, а інша - це провести інтернет. У віддалених селах - це ще те завдання.

ВВС News Україна: Тобто у разі повного використання цієї субвенції до кінця року, всі школи мають бути охоплені інтернетом і такої проблеми, як школа без інтернету не має бути?

Ганна Новосад: З тих розрахунків, які ми робили на початку року, цих коштів мало би вистачити на дві речі - покрити всі школи, де інтернету не було взагалі. Їх було близько 700. І друга річ - підвищити швидкість інтернету в школах, де швидкість була менш як 30 Мбіт/с таких шкіл було близько 9 тис.

Цих грошей мало б вистачити. В жовтні будемо збирати статистику зі шкіл і можна буде робити висновки.

ВВС News Україна: Що зараз з туалетами в школах, чи всі школи зробили туалети всередині приміщення?

Ганна Новосад: Наскільки я знаю, тих коштів, які були виділені, мало вистачити на всі ті заклади, де туалети були на вулицях. Потрібно отримати останні дані статистики, щоб перевірити, чи все це відбулося.

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Але я мала розмову з кількома управлінцями освіти на місцях і мені сказали, що подекуди ціни на роботи (зі встановлення туалетів - Ред.) завищували. Там, де можна було зробити туалет за 200 тисяч гривень, він чомусь виходив близько мільйона. Тому складно сказати, чи ми дійсно покрили усі потреби.

Підвищення зарплат не планується, але гроші шукатимуть

ВВС News Україна: Питання, яке дуже турбує вчителів — підвищення зарплат. На який рівень зарплат можуть очікувати вчителі з наступного року з огляду на цей проєкт бюджету?

Ганна Новосад: Буду відвертою - в проєкті бюджету на наступний рік освітня субвенція, це кошти на заробітну платню, залишилась на рівні цього року, плюс індексація.

Проте ми налаштовані виконувати норми закону про освіту, який каже, що до 2023 року заробітна плата має становити чотири мінімальні прожиткові мінімуми (прожитковий мінімум зараз - 1936 грн. - Ред.). До цього ми маємо йти. Ми маємо найближчим часом показати суспільству, як ми будемо це робити.

Звичайно, той рівень заробітних плат, особливо у вихователів, майстрів виробничого навчання, є неприпустимим.

ВВС News Україна: Тобто у проєкті бюджету не закладені гроші на підвищення зарплат вчителів?

Ганна Новосад: Завдання, яке поставив перед усіма міністрами прем'єр, це до другого читання зробити так, аби цей проєкт бюджету був максимально наближений до пріоритетів нового уряду.

Я вважаю, що ми маємо зробити максимум, аби заробітна платня зросла і пояснити, з яких джерел ми будемо це робити.

Чи закриватимуть школи?

ВВС News Україна: Вас часто запитують про проблеми переповненості шкіл, коли в класах по 35 дітей. Хоча це питання до місцевої влади. Але все ж, що робить МОН для того, щоб діти у школах не навчалися у других змінах, а, наприклад, у Вишгороді, де є по 7 перших класів, з'являлися нові школи? Чи працюєте ви з місцевими органами влади?

Ганна Новосад: Прямих інструментів впливу у Міністерства освіти немає. Школи фінансуються з місцевих бюджетів, а Міносвіти і науки з держбюджету фінансує лише заробітну платню вчителів.

Це все відповідальність місцевої влади: будувати школи і займатись демографічним прогнозом. Розуміти, скільки у нас дітей народилося і скільки підуть у перший клас, формувати мережу шкіл. У багатьох містах кошти на це є, було б бажання.

Але інша проблема - це малокомплектні школи, їх близько 1 тис. Це школи, де може бути менше 30-40 дітей.

І якщо середня вартість підготовки учня по Україні - це 21 тис. гривень, то є регіони, де ця вартість може сягати близько 100 тис. гривень. Тому що кількість учнів до кількості вчителя дуже мала.

Інше питання, що попри таку високу вартість підготовки, діти отримують у таких школах погану освіту.

Тому з питанням мережі шкіл треба працювати. Якщо ми хочемо, аби у нас були більші заробітні плати, аби було більше грошей на розвиток шкіл, нам необхідно ефективніше використовувати ті кошти, які йдуть на освіту.

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ВВС News Україна: А що у вашому розумінні є ефективним використанням коштів, є сенс закривати школи, якщо в класі по 2-3 дітей?

Ганна Новосад: Є сенс відкривати опорні школи і мати філії опорних шкіл і робити так, аби інших дітей підвозили в опорні школи. Це дасть можливість мати одну хорошу опорну школу, де буде відповідна кількість вчителів, де будуть кошти на нормальний, якісний освітній простір, який зможе забезпечувати хороші результати навчання для всіх дітей. А не утримувати п'ять шкіл в одному районі жахливої якості.

Але спочатку ми маємо зробити школу такою, що до неї варто їхати. Зробити так, щоб було на чому їхати, тобто мати шкільні автобуси і мати по чому їхати. Бо дуже часто там немає доріг.

ВВС News Україна: Тобто малокомплектні школи закривати не будуть, поки не розбудують мережу опорних шкіл, не побудують дороги, не виділять гроші на автобуси?

Ганна Новосад: Я думаю, що ці процеси мають відбуватися паралельно.

Ми маємо показати батькам і учням, що у вас буде краща опорна школа, у ній будуть краще підготовлені вчителі, вам буде на чому туди доїхати. Це питання інвестицій, часу і готовності місцевої влади до співпраці.

Гроші - тільки найкращим вузам і найкращим викладачам

ВВС News Україна: Які ваші пріоритети в реформі вищої освіти? Що найближчим часом буде зроблено?

Ганна Новосад: По вищій освіті у мене є два таких бажання. Я хочу, щоб наші виші готували таких випускників, які чогось варті на ринку праці. І я би хотіла, щоб до нашої вищої освіти було більше довіри, бо часто наші дипломи є такою девальвованою річчю.

Також нам потрібно зробити так, аби вступники зрозуміли, чого варті той чи інший університети. Дуже часто абітурієнти і їхні батьки не розуміють, як обрати університет. З 8 і 9 класу необхідно працювати з дітьми, говорити з ними про кар'єрні можливості.

Ми маємо показати, куди ідуть випускники університету і які у них зарплати. Наступного року ми хочемо зробити моніторинг працевлаштування випускників університетів.

У вищій освіті ми прагнемо перейти від принципу фінансування всіх до фінансування найкращих. Ми утримуємо величезну кількість університетів і підтримуємо її, не винагороджуючи тих, хто робить кращу роботу, і не застосовуючи жодних санкцій до тих, хто робить цю роботу гірше.

Зараз ми за принципом зрівнялівки через державне замовлення фінансуємо всіх приблизно однаково погано. Ті кошти, які у нас є на вищу освіту, вони з одного боку великі, а з іншого - на таку велику мережу їх недостатньо.

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Тому ми хочемо змінити підхід до фінансування, який стимулюватиме університети до відповідальності за ті кошти, які вкладає у них держава. Ми би хотіли вибудувати певний набір індикаторів, за якими ми будемо перевіряти успішність того, чи іншого університету - працевлаштування випускників, місце університету в рейтингах, активність в міжнародній діяльності.

Також ми хочемо зробити так, аби система фінансування фінансувала найкращих викладачів.

Третє - це питання управління. Ми хотіли б зробити так, аби керівництво закладів вищої освіти, які укладають угоди з міністерством, мали певні зобов'язання. Перед своєю академічною спільнотою, перед студентами, які вони зобов'язуються, як стратегічний управлінець, виконувати.

ВВС News Україна: Щодо підтримки найкращих університетів, чи значить це, що кількість університетів в Україні зменшиться?

Ганна Новосад: Поступово, якщо цей підхід буде впроваджуватися, вона мала б природно зменшитись.

ВВС News Україна: Тобто їх будуть закривати, чи вони будуть закриватись самі через зменшення фінансування?

Ганна Новосад: Вони не отримуватимуть державне фінансування. Але вони можуть набирати студентів на контракт. Але, звичайно, фінансування ставатиме меншим.

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