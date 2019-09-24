Копирайт изображения Netflix Image caption У першому епізоді грає зірка "Бродчерч" і "Добрих намірів" Девід Теннант

20 вересня на Netflix вийшли 12 епізодів детективного серіалу "Злочинець" (Criminal). Вся дія в ньому відбувається лише в кімнаті для допитів, кабінеті, звідки ведеться спостереження за допитом, і коридорі поліцейської дільниці. Наразі, на думку критиків, це найцікавіший детектив 2019 року.

З 12 серій три зняті з англійськими акторами і англійською мовою, решта - німецькою, французькою та іспанською. Кожна серія має завершений сюжет, а саме допит підозрюваного в злочині: у вбивстві, викраденні дитини, зґвалтуванні або транспортуванні нелегальних мігрантів.

І кожна серія - це гра. Поліцейські грають з підозрюваним, підозрювані і їхні адвокати грають з поліцією.

Декорацій тут менше, ніж в будь-якій виставі на театральній сцені. Але через це його тільки цікавіше дивитися.

Мінімалізм дозволяє звернути увагу на деталі, які не є важливими у високобюджетному трилері: в руці героя тремтить пластиковий стаканчик з кавою. У кульмінаційний момент допиту починає працювати кондиціонер.

По тому, як герой крутить в руці кулькову ручку, що лежала перед ним, можна визначити, бреше він поліцейським чи ні. Героїня, що зізналася і розплакалася, залишає слід губної помади на пом'ятому пластиковому стаканчику з водою.

В цьому і був авторський задум.

"Нам дуже сподобалася ідея роботи в обмеженому просторі, - каже в інтерв'ю BBC Джордж Кей, співавтор серіалу і один з авторів минулорічного трилера "Вбиваючи Єву". - У будь-якій драмі навряд чи потрібно більше, ніж три кімнати. Завжди є сюжетне рішення, що дозволяє лише перейти з однієї кімнати в іншу. Ми просто міняємо їх і тим самим ускладнюємо сюжет і роль персонажів".

"В акторів тут набагато більше відповідальності, тому що просто нікуди сховатися", - говорить акторка Кетрін Келлі, що зіграла в одній з серій (знімалася, зокрема, в "Коронації").

Іспанська пристрасть

Копирайт изображения Netflix Image caption Обмеженість простору дозволяє звертати увагу на деталі, які зазвичай опиняються на узбіччі у високобюджетних постановках

У "Злочинцеві" дії як такої немає, є тільки розмови. Злочини, про які йде мова, можна побачити тільки в поліцейських документах або на екрані монітора, де їх показують підозрюваним.

В результаті, якщо в першому ж епізоді спочатку просто приємно дивитися на Девіда Теннанта ( "Бродчерч", "Добрі наміри"), який на всі питання поліцейських відповідає: "No comments", то вже через десять хвилин в серії виникає повноцінна інтрига, і захоплює вона не менше, ніж якби йшлося про масштабний детектив з перестрілками і переслідуванням.

Попри абсолютно ідентичний інтер'єр кімнати для допитів (за героями іноді змінюється тільки тло), серії, зняті різними мовами і з різними акторами, є дуже різними.

Лише в одній серії іспанською мовою емоцій більше, ніж у всіх трьох разом узятих англійською. Манера проведення допиту теж абсолютно різна - в залежності від країни, де відбувається процес.

Сам Netflix називає серіал грою у "кішки-мишки" і психологічним конфліктом між підозрюваними і тими, хто їх допитує.

Перші рецензії на "Злочинця" - суцільне захоплення.

Чарівно-дивний мікс з Девіда Теннанта, іноземних детективів і сцен допитів з серіалу "За своїми службовими обов'язками", пише Telegraph. "Новий, свіжий і захоплюючий", - йдеться в рецензії Guardian. Видання поставило серіалу чотири зірки з п'яти.

Американське видання про шоу-бізнес Vulture обіцяє, що любителі експериментів "просто проковтнуть" Criminal.

За перші 12 годин після виходу серіал набрав середню оцінку 9,4 з 10 на IMDB - сайті оцінок фільмів глядачами, а також рейтинг 80% на іншому сервісі - Rotten Tomatoes.

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