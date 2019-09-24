Росію знову відсторонили від чемпіонату світу з легкої атлетики. Можуть - і від Олімпіади

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Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) попередило, що на Росію може очікувати відсторонення від багатьох великих спортивних змагань.

Напередодні Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) вже повідомила, що продовжує відсторонення РФ від членства в організації.

Це означає, що російські спортсмени, які візьмуть участь у наступному чемпіонаті світу з легкої атлетики, повинні будуть виступати під нейтральним прапором.

Водночас заява ВАДА свідчить про те, що лише цим змаганням справа може не обмежитися - Росії загрожує, зокрема, відсторонення від участі в Олімпійських іграх.

Як твердять у Всесвітньому антидопінговому агентстві, під час аналізу даних московської антидопінгової лабораторії були виявлені ознаки маніпулювання даними, які зберігалися у цій базі.

"Є докази того, що ці дані були видалені", - заявив у розмові з BBC Sport представник ВАДА Джонатан Тейлор.

За його словами, організація дала Росії три тижні на те, аби надати пояснення того, чому в базі даних були знайдені невідповідності.

У випадку, якщо Росія таких пояснень не надасть, то це стане відправною точкою для запровадження санкцій.

"Вони можуть включати санкції проти Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), заборону на проведення спортивних турнірів і участь російських спортсменів у змаганнях - від чемпіонатів світу до Олімпійських ігор", - каже Джонатан Тейлор.

У 2015 році проти РУСАДА вже запроваджували санкції, проте у вересні 2018 року агентство знову поновили у правах.

Однією із умов відновлення членства було надання доступу до даних московської антидопінгової лабораторії.

Саме в цих даних тепер знайшли невідповідності.

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