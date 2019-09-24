У США арештували військового. Він "хотів воювати в Україні і підірвати офіс центрального ЗМІ"

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Федеральне бюро розслідувань США арештувало американського війсьвослужбовця. Його підозрюють, зокрема, у публікації інструкцій із виготовлення вибухових пристроїв у соцмережах.

Затриманого звуть Джарретт Вільям Сміт. За даними правоохоронців, він нібито пропонував здійснити напад на офіс одного з провідних американських ЗМІ, а також висловлював бажання воювати за ультраправі угруповання в Україні.

24-річний Сміт, який є рядовим першого класу, також нібито пропонував вбивати прибічників руху Антифа.

У ФБР кажуть, що з 2016 року він також мав контакти з іншим американцем - Крейгом Ленгом, - який їздив до України, щоб воювати на боці "Правого сектору".

Вони спілкувалися у фейсбуці і Сміт, зокрема, просив у Ланга порад щодо виготовлення вибухових пристроїв.

"Шукав інших радикалів"

Під час листування із людиною, яка зрештою передала цю інформацію ФБР, Сміт обговорював створення великого "автомобіля-вибухівки" для атаки на офіс одного з провідних американських ЗМІ.

Під час однієї з розмов також спливло ім'я представника Демократичної партії США Бета О'Рурка.

Так, коли інформатор ФБР запитав у Сміта, чи є у штаті Техас хтось, хто заслуговує нападу, той відповів: "Окрім Бета? Я знаю не так вже й багато людей, смерть яких могла б настільки змінити ситуацію".

У серпні Сміт також написав інформатору ФБР, що шукає радикалів - таких, як він сам.

Через два дні він вже розповідав, як створити бомбу з підручних інгредієнтів. Зокрема, давав інструкції зі створення вибухового пристрою, який приводиться у дію завдяки мобільному телефону.

В разі, якщо провина Сміта буде доведена, йому загрожує до 20 років тюрми.

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