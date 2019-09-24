Всі в захваті від Грети Тунберг? Українські соцмережі, схоже, ні

Копирайт изображения Michael Campanella/Getty Images Image caption Ще рік тому про Грету Тунберг не знав ніхто - а тепер її називають найвпливовішим підлітком у світі

Минулого року шведська школярка Грета Тунберг заявила, що відмовляється ходити в школу по п'ятницях - поки політики не будуть виконувати Паризьку угоду щодо клімату. Так Грета привернула до себе увагу всього світу і відтоді швидко стала чи не головним символом сучасного екоактивізму.

Тепер Грету багато хто називає "іконою", а провідні видання вносять її до списку найвпливовіших людей світу.

Напередодні Грета виступила на Генеральній асамблеї ООН і знову опинилася в центрі уваги: 16-річна дівчина відзначилася емоційною промовою, в якій звинуватила світових лідерів у недостатній боротьбі проти змін клімату.

"Ви розкидуєтеся порожніми словами, ви вкрали мої мрії, моє дитинство! Але мені ще пощастило. Люди страждають, вмирають. Цілі екосистеми руйнуються. Ми стоїмо на порозі масового вимирання. А все, про що ви можете говорити - це гроші та казки про безкінечний економічний розвиток. Як ви смієте!", - сказала Грета.

Решта промови супроводжувалася схожими інтонаціями і звинуваченнями на адресу політиків.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Грета Тунберг в ООН: Ми на початку масового вимирання

Виступ Грети у багатьох викликав дуже неоднозначні враження, зокрема - в українських користувачів соцмереж.

"Приклад для наслідування"

Чимало людей активістку підтримує: приміром, Ярина Попович пише, що Грета - це приклад для наслідування і одна з небагатьох сучасників, якими варто захоплюватися.

Промова Тунберг сподобалася і главі правління НАК "Нафтогаз" Андрію Коболєву, який називає її дуже "крутою" і релевантною для України.

Наталія Зубар навіть радить зустрітися із Гретою президенту України.

"Якби я була Зеленським, я б знайшла спосіб зробити відосик разом з Гретою Тунберг і сказати, що Україна прагне стати лідером з екологічних новацій", - пише вона.

Користувачка Ольга Семенюк вважає, що Грета - надія на те, що з майбутнім планети не все так погано.

"Маленький Ісусик"

Втім, набагато частіше в соцмережах зустрічаються негативні відгуки як щодо промови Грети Тунберг, так і щодо її образу загалом.

Хтось, як Юрій Крилач, - не в захваті від надмірної емоційності дівчини.

Інші, як Олексій Новіков, задаються питанням, хто забезпечив Греті таке швидке перетворення на "ікону" екоактивізму: "Хтось же дає їй зелене світло, хтось же лобіює її сходження".

Максим Липинський переконаний: Грета - дитина, якою користуються "зацікавлені впливові дорослі".

"Історія Грети Тунберг нудна і наївна з точки зору екології. Але з точки зору психології мас, психології медіаполя і навіть релігієзнавства - це знахідка", - пише Віктор Трегубов.

Аркадій Бабченко присвятив резонансній історії з Гретою великий пост, в якому зокрема задається питанням:

"А чому ви повезли дівчинку не в Ірак, розповідати що не можна підпалювати нафтові свердловини в Кувейті, не в Північну Корею, розповідати, що не можна проводити ядерні випробуваня [...], а в США?"

Є й ті, хто просто радить Греті не прогулювати школу.

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