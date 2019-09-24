Санкції проти Януковича: що насправді скасував суд

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Суд Євросоюзу скасував частину санкцій проти експрезидента України Віктора Януковича, термін дії яких вже й так сплив.

У вівторок, 24 вересня, суд опублікував рішення, згідно з яким скасовуються санкції ЄС проти Януковича, які були введені в березні 2018 року на один рік.

Тобто у березні 2019 року термін дії цих санкцій вже сплив.

Тому це рішення стосується старих санкцій, які вже не чинні.

У березні 2019 року ЄС ухвалив нове рішення про продовження санкцій проти Януковича ще на рік, а тому активи колишнього президента України будуть заморожені до 6 березня 2020 року.

Що кажуть у Януковича

У вівторок прес-секретар сина колишнього президента Олександра Януковича Юрій Кірасир повідомив у Facebook, що "Європейський суд скасував санкції ЄС стосовно Віктора Януковича".

При цьому він не уточнив, про які саме санкції йде мова.

За його словами, це рішення "є підтвердженням незаконності та безпідставності їх введення органами ЄС та вагомим приводом для їхнього швидкого скасування та реабілітації В. Януковича".

Що насправді вирішив суд

На сайті суду справді є рішення, яке стосується санкцій проти Віктора Януковича. Однак мова йде про скасування обмежувальних заходів, термін дії яких вже сплив.

"Суд анулює рішення від 5 березня 2018 року", - йдеться в рішенні суду. Саме тоді ЄС на рік продовжив санкції проти Януковича та його соратників. Ці санкції діяли до 6 березня 2019 року.

Насправді Суд ЄС вже кілька разів скасовував санкції щодо українських високопосадовців часів Віктора Януковича і щодо нього самого.

У нинішньому рішенні вказується, що 5 березня 2018 року ЄС продовжив санкції щодо Віктора Януковича, внісши зміни до первинного рішення про запровадження санкцій від 2014 року.

І саме це рішення про санкції щодо Віктора Януковича сьогодні скасував Суд ЄС.

Нових санкцій, які ЄС прийняв у березні 2019 року, це рішення не стосується і вони залишаються чинними.

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