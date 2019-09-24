В Іспанії дозволили ексгумацію останків Франко

Копирайт изображения Getty Images Image caption Франсіско Франко, 1937 рік

Верховний суд Іспанії ухвалив рішення в одному з найгучніших процесів останнього часу, схваливши ексгумацію і перепоховання останків Франсіско Франко.

Соціалістичний уряд країни на чолі з Педро Санчесом добивався цього, щоб перенести останки з державного мавзолею в більш відповідне місце, а саме - на кладовище Ель-Пардо.

Сім'я Франко виступала проти ексгумації та навіть подала зустрічний позов до суду. Єдиний варіант перепоховання, на який були згодні родичі Франко - це родинна усипальниця в соборі Альмудена в центрі Мадрида. Але іспанський уряд відмовився від цієї ідеї, пославшись на проблеми із забезпеченням безпеки.

Його останки спочивають у величезному мавзолеї біля Мадрида, в Долині полеглих, разом з останками десятків тисяч загиблих в роки громадянської війни. Багато хто вважає цей меморіал пам'ятником фашизму.

Копирайт изображения Reuters Image caption Долина полеглих

На думку лівих політиків, прах Франко не може спочивати в Долині полеглих: меморіал повинен стати місцем примирення після громадянської війни, а не поклоніння диктатору. Соціалісти говорили також про те, що згідно із законом про історичну пам'ять від 2007 року, в Долині полеглих можуть спочивати тільки загиблі в ході іспанської громадянської війни, Франко ж помер своєю смертю.

Франко прийшов до влади в кінці громадянської війни 1936-1939 років, з одного боку якої виступали фалангісти - сили Франко, а з іншого - республіканці. Франко керував країною як каудільйо Іспанської держави в період з 1939 року і до своєї смерті у 1975 році. Після його смерті в країні була відновлена ​​монархія.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Франсіско Франко

Питання про перепоховання останків Франко розділило Іспанію на два табори - і все це на тлі підготовки країни до загальних виборів, які призначені на 10 листопада.

Чи правда, що над Іспанією досі витає привид Франко?

Після смерті Франко іспанські політичні сили домовилися про так званий негласний пакт забуття - це угода, покликана залишити все, що відбувалося при ньому, в минулому.

Нова конституція Іспанії, ухвалена 27 грудня 1978 року, проголосила демократичні свободи і закріпила принцип поділу влади.

У 1977 році був ухвалений закон про амністію, який заборонив кримінальні розслідування справ, що належать до періоду Франко.

Його пам'ятники прибрали з вулиць іспанських міст, багато з них перейменували.

У 2007 році ухвалили закон про історичну пам'ять, який визнав наявність жертв громадянської війни з обох сторін, а також гарантував допомогу тим жертвам диктатури Франко та їхнім сім'ям, які вижили.

Понад 100 тисяч жертв громадянської війни і репресій залишаються зниклими безвісти.

Хто такий Франко?

Франсіско Франко став наймолодшим генералом в історії Іспанії - в 1926 році, йому тоді було 33 роки

Після перемоги лівого "Народного фронту" на виборах 1936 року Франко і його соратники організували путч, який призвів до початку громадянської війни в країні

У 1939 році Франко переміг у громадянській війні не без допомоги нацистської Німеччини та фашистської Італії і проголосив себе главою держави - каудільйо Іспанії

Франко залишався при владі кілька десятиліть, до своєї смерті в 1975 році, після якої Іспанія стала парламентською монархією

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!