На кухні пенсіонерки знайшли картину вартістю $6,6 млн

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Полотно флорентійського художника 13-го століття Чімабуе, яке вважалося втраченим, знайшли на кухні пенсіонерки, що проживає неподалік Парижа.

За оцінками, картина може коштувати близько 6,6 мільйона доларів. Вже наступного місяця її виставлять на аукціон.

Те, що картина є оригіналом, підтвердили дослідження, яке вже встигли провести експерти, - її, зокрема, порівнювали з іншими роботами Чімабуе.

"Ця картина написана тією ж рукою", - каже фахівець у сфері живопису Ерік Тюркен.

Полотно під назвою "Увінчання Христа терновим вінцем", як вважається, є частиною серії картин присвячених Ісусу Христу.

Дві інші роботи Чімабуе з цієї серії наразі виставлені у Національній галереї в Лондоні і в галереї Frick Collection у Нью-Йорку.

Відомо, що власниця квартири, в якій знайшли полотно, повісила її у своїй кухні - прямо над плитою.

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