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У Кам'янці-Подільському триває чемпіонат України з повітроплавання. Участь у ньому беруть більше десяти пілотів, серед яких є одна жінка.

Перед цим кілька днів у місті тривала повітроплавна фієста "Золота омега" - 2019.

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Завданням першого польоту чемпіонату було якомога точніше втрапити мішечком-маркером у мішень.

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Мішеней — це великі білі хрести на землі - три. Одна — на валах Нової фортеці позаду замку.

Дві інші — на сусідній горі Татариська, біля села Смотрич.

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З двох можна вибрати ту, яка ближче — для цього у повітроплаванні навіть існує термін "вальс можливостей".

Відстань до мішеней від старту має бути не менше кілометра. Точку старту обирає пілот самостійно.

А далі все відбувається дуже швидко. Надмухані кулі злітають одна за одною. Вітер жене їх на південь.

Досвідчені пілоти намагаються відразу пірнути у провалля каньйону річки Смотрич — там вітер вже приборканий скелями.

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Вигулькнуть вони вже перед самою фортецею.

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