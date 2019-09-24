Борис Джонсон зазнав історичної поразки в суді, але у відставку не піде

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сьогодні не дуже приємний день для Бориса Джонсона, але капітулювати він не збирається

Верховний суд Британії ухвалив унікальне рішення, фактично визнавши прем'єр-міністра Бориса Джонсона винним у зловживанні владою. Його опоненти кажуть, що тепер він зобов'язаний піти у відставку, але Джонсон думає інакше.

На думку суддівської колегії, Джонсон неправомірно відправив парламент на довгу перерву перед запланованим виходом країни з Євросоюзу.

Британські політики і коментатори одностайно називають це рішення найпотужнішим ударом по Борису Джонсону, і представники опозиції негайно заявили, що прем'єр-міністр в такій ситуації не може не піти у відставку.

Проте Борис Джонсон в першому коментарі щодо рішення Верховного суду дав зрозуміти, що поки що йти у відставку не збирається, а, навпаки, має намір залишитися і домогтися того, проти чого виступає парламент - виходу з ЄС 31 жовтня за будь-яких обставин.

"Звичайно, ми виконаємо це рішення [Верховного суду], хоча мушу зауважити, що рішуче з ним не згоден [...] Але ми маємо продовжувати працювати і здійснимо брекзит 31 жовтня", - сказав Джонсон.

За даними BBC, у вівторок ввечері Джонсон збирається провести екстрену телефонну нараду уряду, а потім перервати свій візит у Нью-Йорк на Генеральну асамблею ООН і повернутися додому.

Верховний суд - конституційний суд Британії - у вівторок оголосив рішення за двома позовами щодо пророгації, тобто рішення прем'єр-міністра відправити парламент на перерву до 14 жовтня. Суддівська колегія визнала це рішення неправомірним.

Копирайт изображения EPA Image caption Біля будівлі Верховного суду з'явився демонстрант в масці прем'єр-міністра і з плакатом "Борис Джонсон ВИНЕН"

Голова Верховного суду леді Хейл сказала, що уряд не надав жодних зрозумілих обґрунтувань, навіщо йому знадобилося перед запланованим виходом країни з Євросоюзу оголошувати пророгацію на п'ять тижнів, у той час як звичайна ппророгація триває кілька днів.

Тому всі 11 суддів колегії одноголосно вирішили, що пророгація була незаконною, і оголосили її юридично нікчемною.

На 31 жовтня призначено вихід Британії з Євросоюзу, і опоненти Джонсона звинувачували його в тому, що він, оголосивши перерву, намагався не дати парламенту перешкодити його курсу на жорсткий розрив з Євросоюзом.

Після того, як Верховний суд оголосив вердикт, всі політичні опоненти Джонсона в тій чи іншій формі зажадали його відставки.

До вердикту Верховного суду прем'єр-міністр відповідав на звинувачення опозиції, що пророгація - це звичайна процедура підготовки нової законодавчої програми уряду, і в цьому випадку вона оголошена виключно з тією ж метою.

Верховний суд постановив, що тепер питання, коли відновити роботу парламенту, мають вирішити спікери Палати громад і Палати лордів.

Спікер Палати громад Джон Беркоу оголосив, що парламент збереться вже в середу вранці.

Відставка як справа честі

Незадовго до цього лідер головної опозиційної партії, Лейбористської, Джеремі Корбін заявив, що вимагатиме негайного скликання парламенту, щоб "притягти уряд до відповідальності".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер опозиції Джеремі Корбін рішенням суду задоволений і обіцяє уряду Бориса Джонсона найкоротший строк повноважень у британській історії

Корбін додав, що Борис Джонсон стане британським прем'єром з найкоротшим строком перебування на посаді в історії.

Піти у відставку Джонсона закликали також очільники урядів Шотландії та Уельсу, Нікола Стерджен та Марк Дрейкфорд.

"Прем'єр-міністр, який має якесь поняття про честь, подав би у відставку. Якщо він не зробить цей гідний і благородний вчинок, парламент має змусити його піти за допомогою вотуму недовіри", - сказала пані Стерджен у коментарі BBC.

Один з лідерів опозиції Джонсону всередині Консервативної партії Домінік Грів сказав в ефірі BBC, що Палата громад може повернутися до роботи вже в середу і в першу чергу провести традиційні "питання прем'єру" - щотижневий виступ очільника уряду, під час якого депутати Палати громад ставлять йому запитання.

Раніше члени Палати громад і Палати лордів британського парламенту, де супротивники Джонсона і "жорсткого брекзиту" складають більшість, ухвалили закон, що забороняє прем'єр-міністру виводити країну з ЄС без угоди.

Два позови

Верховний суд розглядав апеляції за двома позовами щодо пророгації, причому початкові рішення судів за цими позовами були діаметрально протилежними.

Апеляційна колегія Сесійного суду в Шотландії 11 вересня оголосила, що пророгація була незаконною. Позивачами в цьому процесі виступали понад 70 членів обох палат британського парламенту.

Того ж дня, 11 вересня, лондонський Високий суд вирішив, що питання щодо пророгації є виключно політичним і не має розглядатися в суді. Цей позов проти пророгації висунула підприємниця і активістка Джина Міллер, а пізніше до неї приєднався колишній прем'єр-консерватор Джон Мейджор.

"Це рішення величезної ваги. Воно про те, що ніхто не може бути вище закону, навіть прем'єр-міністр, - наголосила, вийшовши з суду, Джина Міллер. - Прем'єр-міністр повинен відкрити двері парламенту завтра ж. Депутати мають повернутися і сміливо і рішуче поставити питання цьому нечесному уряду".

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!