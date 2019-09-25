"Всіх виставили за двері": що відбувається з туристами після краху Thomas Cook

Копирайт изображения JESS BEETON Image caption Крах Thomas Cook Джесс Бетон та Річард Беррінгтон зустріли на курорті в Іспанії. Дії готелю їх неприємно здивували

У понеділок найстаріша у світі туристична компанія Thomas Cook, заснована ще 178 років тому у Британії, припинила роботу. Усі тури і рейси оператора скасовані.

Це призвело до наймасштабнішої в історії "евакуації" британських туристів в історії. Через крах Thomas Cook проблеми із поверненням до Британії виникли у 150 тисяч людей, яких мають евакуювати найближчим часом. Бізнес-кореспондент BBC Іен Вестбрук з'ясував, з якими проблемами зіткнулися клієнти Thomas Cook.

Відпочивальники розповіли BBC, що їхні готелі вимагають від них додаткових грошей, хоча британське Управління цивільної авіації (CAA) наголошує, що людям не слід робити додаткові платежі.

Джесс Бетон, яка поїхала у відпустку зі своїм партнером Річардом Беррінгтоном до Іспанії, сказала, що "всіх, хто бронював через Thomas Cook, виставили за двері".

Вона додала: "Єдиний варіант, який нам запропонували, - це заплатити те, що Thomas Cook не заплатив, або отримати наші речі та піти".

Джесс сказала, що після того, як готель виставив їх за двері, їй вдалося отримати доступ до їхньої кімнати, сказавши, що у неї там є ліки, які їй потрібно прийняти.

Потрапивши всередину, вони з Річардом зачинилися, але відтоді заплатили 520 фунтів стерлінгів з кредитної карти, аби залишитися в готелі до запланованої дати виїзду з Іспанії у неділю.

Вона додала: "Більшість людей у ​​цьому готелі є літніми людьми. Близько п'яти подружь пенсіонерів повинні спати на диванах у приймальні без своїх речей, без доступу до їжі. Їм навіть не надали ковдру чи подушку".

Викликали охоронців

Хейлі Хук та її родина відпочивають у Греції.

Вона каже, що їх змусили повідомити деталі їхньої кредитної картки персоналу готелю, і що одного разу навіть викликали охоронців - хоча вони потім пішли.

Пані Хук повідомила у Facebook, що готель вимагає 50 євро (44 фунтів стерлінгів) з людини за кожну ніч перебування у номері, і відпочивальникам повідомили, що якщо вони не заплатять, їм припинять постачати їжу та напої.

Копирайт изображения HAYLEY HOOK Image caption У готелі у Греції, де відпочиває Хейлі Хук, розмову з клієнтами Thomas Cook проводили у присутності охоронців

Відпочивальники, такі як Хейлі, могли вже заплатити за свої кімнати кілька місяців тому, але готелі зазвичай отримували гроші від Thomas Cook через кілька тижнів після проживання туристів.

Водночас галузевий страховий фонд Atol, який покриває виплати у випадку краху фірми, покриватиме лише рахунки за кімнати та харчові продукти, які надійшли після краху компанії в понеділок.

Це означає, що будь-яка заборгованість, накопичена заздалегідь у готелях, не покриватиметься. Постраждалі власники готелів мають замість цього звернутися до ліквідаторів по свої гроші - але немає гарантії, що ці звернення будуть успішними.

Готелі можуть побоюватися, що їм не виплатять гроші, які їм заборгували за попередніх гостей від Thomas Cook, а тому намагаються відшкодувати витрати, стягуючи гроші з поточних гостей.

Або ж вони можуть просто не мати впевненості, що Atol виплатить їм гроші.

"Боїмося залишати готель"

Грейм Ренвік заявив, що в його готелі на Майорці в понеділок ввечері "на ресепшені був хаос, персонал кричав на гостей, не було співробітників Thomas Cook, а в готелі сказали: "Ви мусите платити нам".

Він додав: "Ми захищені Atol (страховим фондом. - Ред.), як і готель, але я не думаю, що вони вірять, що Atol збирається їм платити".

Копирайт изображения GRAEME RENWICK Image caption Клер Максвейні та Грейм Ренвік поїхали у відпустку перед весіллям, запланованим на наступний рік

Його наречена Клер Максвейні каже "У готелі виникла дуже напружена ситуація. Одна відвідувачка, 77-річна леді, яка вперше подорожує самостійно, розгубилася, а її син повернувся до Великої Британії, намагаючись допомогти".

"Гості дуже бояться залишати готель або відходити надто далеко у випадку, якщо щось трапиться", - додає вона.

Є і виключення

Інші готелі застосували протилежний підхід. Мейв Пендлбері повідомила, що готель, у якому вона та її партнер перебуває на острові Родос у Греції, "не міг би бути більш ласкавим чи гостинним".

Менеджери готелю Atrium Prestige написали гостям, аби запевнити їх, що "попри цей безпрецедентний випадок, який призводить до великих боргів" для компанії, вони мають продовжувати насолоджуватися відпусткою, як було заплановано".

Представники Thomas Cook по всьому світу також викликали похвалу з боку туристів.

Ден Бірч перебуває у Лансароте з партнеркою та донькою. "Представники тут досі працюють і говорять з людьми, що чудово. Вони дійсно намагаються допомогти людям", - сказав він BBC.

Копирайт изображения DAN BIRCH Image caption Ден Бірч, який відпочиває у Лансароте з родиною, розповідає, що туристи розгнівані на готель

Він сказав, що деякі гості переїхали до дешевшого готелю після того, як їм сказали, що вони мають заплатити за їхнє проживання.

Але він сказав: "Вони знають, що не представники винні, і тут гнів спрямований на готель".

Майкл Шеппард та його родина мали повернутися додому з Корфу в понеділок вранці, але оскільки вони забронювали рейс додому через Thomas Cook, знали, що не мають покриття від Atol.

Він розповів: "Коли ми дісталися до аеропорту Корфу, ми були здивовані, побачивши, як четверо усміхнених співробітників Thomas Cook працюють над тим, щоб допомогти людям. Коли я говорив з ними, вони не думали, що їм заплатять, але все одно прийшли на допомогу - настільки професійні, віддані і дбайливі - я був неймовірно зворушений".

Літак Майкла злетів через шість годин після запланованого часу вильоту.

"Екіпажем були співробітники Thomas Cook, яким лізингова компанія запропонувала два тижні роботи, щоб здійснити рятувальні польоти. Їх нагородили надзвичайними оплесками як на початку, так і в кінці польоту", - зазначив Майкл.

Повернення додому

У понеділок британське Управління цивільної авіації (CAA) почало повертати додому британських туристів, які перебували за кордоном у той час, коли Thomas Cook зазнав краху.

Дама Дейрдрі Хаттон, голова CAA, описала понеділок як "досить гарний перший день".

Вона сказала передачі BBC 5 "Wake Up to Money": "Ми здійснили 64 рейси, ми повернули трохи менш як 15 000 людей. Це було понад 90% з тих, кого ми мали намір повернути назад".

З цього часу до неділі 6 жовтня буде здійснено понад тисяча рейсів, щоб повернути ще 135 300 відпочивальників. 74 з рейсів, які повернуть близько 17 000 осіб, були заплановані на вівторок.

Пропустити Twitter допис , автор: @UK_CAA We have given financial assurances to all hotels with ATOL protected #ThomasCook customers so they can remain in their hotel until they fly home. If you experience any difficulties with your hotel, please visit our website for support and advice.https://t.co/g4G2b6RlHc pic.twitter.com/oj6vdCBsvd — UK Civil Aviation Authority (@UK_CAA) 24 вересня 2019 р.

CAA створила спеціалізований веб-сайт для того, щоб інформувати клієнтів Thomas Cook про останні новини.

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