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Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що подав у відставку.

"Я прийняв рішення подати у відставку. Я тільки що повернувся від міністра внутрішніх справ, передавши міністру заяву щодо звільнення мене з посади. Вважаю, що це крок, як голови поліції європейської держави. Вважаю, що час настав. Дякую колективу Нацполіції. Честь маю", - сказав він на брифінгу у вівторок.

"Я дуже люблю свою роботу і повністю віддавав себе їй. Але я прийняв рішення подати у відставку", - пояснив Князєв.

До цього він протягом 20 хвилин звітував про свою кількарічну роботу на посаді голови Національної поліції.

Кандидат юридичних наук, генерал поліції Сергій Князєв був одним з трьох кандидатів, які у 2017 році пройшли всі етапи конкурсу на керівника поліції.

До призначення він очолював департамент карного розшуку Нацполіції.

Протягом 22-х років пан Князєв працював у карному розшуку - від оперуповноваженого в Білій Церкві до начальника управління в Київській області.

В минулому очолював обласну поліцію на Закарпатті і Рівненщині, також працював на Київщині і Донбасі.

До Князєва Нацполіцію очолювала Хатія Деканоїдзе, яка пішла у відставку через те, що її "повноважень було недостатньо для різких змін".

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