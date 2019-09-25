У США запустили процедуру імпічменту Трампа через Україну. Чи це реально?

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Спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури, яка покликана визначити, чи є підстави для імпічменту президента Дональда Трампа.

"Я даю вказівку шістьом комітетам розпочати проведення власних розслідувань. Президент має відповісти за свої дії. Ніхто не може стояти над законом", - сказала Пелосі.

Демократи, які контролюють нижню палату Конгресу, звинувачують Трампа у зловживанні службовим становищем.

Йдеться про телефонну розмову Трампа і Володимира Зеленського, під час якої президент США нібито міг тиснути на свого українського колегу. Він нібито просив його розслідувати діяльність колишнього віцепрем'єра США Джо Байдена і його сина Хантера.

Джо Байден - один із лідерів Демократичної партії і, як вважається, найімовірніший конкурент Трампа на майбутніх президентських виборах.

Критики Трампа переконані, що він умовляв Зеленського ініціювати розслідування, аби таким чином нашкодити рейтингу свого суперника.

У вівторок Трамп визнав, що дійсно говорив із Зеленським про Байдена, але відмовився характеризувати це як тиск. До цього Трамп визнав, що на два місяці затримав виплату 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Після виступу Пелосі президент США назвав звинувачення демократів "полюванням на відьом".

"Вони ніколи навіть не бачили стенограми цієї розмови", - написав Трамп. Він також написав, що українська сторона вже надала дозвіл на її публікацію.

Для імпічменту необхідно, щоб за це проголосувала проста більшість Палати представників, а потім - дві третини Сенату. Зараз більшість у Сенаті належить респубілканцям, що робить імпічмент малоймовірним.

Що за розслідування Трамп просив розпочати Зеленського?

За часів президентства Барака Обами Джо Байден курував українські питання. Водночас його син - Хантер Байден - входив до ради директорів української газовидобувної компанії Burisma.

Коли Генпрокуратурою керував Віктор Шокін (2015-2016 роки), щодо Burisma проводилося розслідування.

Зрештою Шокіна звільнили, а Джо Байден заявив, що це рішення - його заслуга. Мовляв, саме він наполіг на зміні очільника ГПУ.

Свого часу це стало приводом для скандалу довкола самого Байдена. Опоненти припускали, що він чинив тиск на українське правосуддя у власних інтересах - щоб захистити компанію, яка має стосунок до його сина.

Саме цей інцидент, пишуть американські ЗМІ, Трамп і просив розслідувати Зеленського.

Як влаштована процедура імпічменту у США?

Конституція США дає Конгресу право відсторонити президента від влади, якщо законодавці вирішать, що глава держави "здійснив зраду, був спійманий на хабарництві або інших серйозних злочинах".

Автори конституції розглядали поняття порушення закону президентом доволі широко, припускаючи, що приводом для імпічменту може стати не лише формальне порушення закону, але й використання президентом своєї посади в особистих цілях.

У випадку з Біллом Клінтоном, приміром, приводом для початку процедури імпічменту стали не його стосунки з Монікою Левінскі, а те, що президент США збрехав про ці стосунки під присягою.

Як уточнював у 1788 році один із батьків-засновників США Александр Гамільтон, приводом для імпічменту може стати "використання або зловживання суспільною довірою", якщо це було зроблено в політичних цілях.

Після того, як комітети Палати представників зберуть достатні, на їхню думку, докази на користь імпічменту Трампа, вони рекомендуватимуть проголосувати Палаті за імпічмент.

Після цього звинувачення розглядатиме Сенат під час слухань, які дуже нагадують судове засідання. Головувати на них буде голова Верховного суду США.

Група членів Палати представників представлятиме на слуханнях сторону обвинувачення, а президента захищатимуть його особисті адвокати. Сенатори виконують роль присяжних.

Якщо дві третини сенаторів вирішать, що президент винен, то імпічмент вважається таким, що відбувся. Президент залишає свою посаду, а його місце займає віце-президент.

Скільки законодавців підтримують імпічмент?

Кількість прихильників імпічменту президента Трампа зростає, але поки не можна говорити про те, що вони мають більшість. Усього в нижній палаті Конгресу 435 місць. За даними New York Times, імпічмент наразі підтримують 179 законодавців, 73 виступають проти, ще 183 поки не заявили про свою позицію.

При цьому конституція США не зобов'язує Сенат проводити "судове засідання", дозволяючи лідеру партійної більшості у верхній палаті (нині контроль належить республіканцям) просто відмовитися проводити такі слухання.

Також він може провести голосування, під час якого резолюція Конгресу про імпічмент може бути відхилена без розгляду доказів, зібраних законодавцями.

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