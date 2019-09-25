Про імпічмент Трампу говорять вже кілька років. Чому процес запустили лише зараз?

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Напередодні спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури, яка покликана визначити, чи існують підстави для імпічменту президента США Дональда Трампа.

Пелозі дала вказівку шістьом комітетам Палати представників провести власні розслідування дій Трампа, і в разі, якщо вони зможуть зібрати достатні, на їхню думку, докази на користь імпічменту, питання про відсторонення президента від влади можна буде поставити на голосування.

Підстава для запуску процедури імпічменту - телефонна розмова між Трампом і Володимиром Зеленським, під час якої американський президент нібито чинив тиск на свого українського колегу, наполягаючи на розслідуванні в Україні справи щодо Джо Байдена, який наразі є найімовірнішим суперником Трампа на майбутніх президентських виборах.

Чому тільки зараз

Розмови про імпічмент Трампа ведуться вже впродовж кількох років, але процедуру відсторонення вирішили запустити тільки зараз. Чому?

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі тривалий час відмовлялася ініціювати цей крок - хоча до нього її схиляло чимало однопартійців з лівого крила Демократичної партії.

Вважається, що чи не головною причиною небажання Пелосі запускати імпічмент слугували соціологічні опитування, яка демонстрували, що ця ідея не користується підтримкою більшості американців.

Цих настроїв не змінив і звіт спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував російське втручання у вибори 2016 року в США і який так і не знайшов доказів змови Трампа і його оточення з Росією.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ненсі Пелосі тривалий час уникала запуску процедури імпічменту, хоча на цьому наполягала частина її однопартійців

Проте історія про телефонну розмову Трампа і Зеленського змусила багатьох демократів у Конгресі змінити свою позицію, і Пелосі їм поступилася.

Перші опитування демонструють зміни і в настроях звичайних американців. За даними YouGov, 55% дорослих жителів США більшою чи меншою мірою підтримують імпічмент Трампа.

Серед демократів за відсторонення президента виступають 76%, серед республіканців - 35%, серед незалежних виборців - 51%.

Кореспондент BBC у США Ентоні Цуркер припускає, що Пелосі нарешті погодилася піти на цей крок ще й тому, що нинішні звинувачення на адресу Трампа набагато простіше пояснити виборцям, аніж усі попередні претензії.

"Знадобилася історія з Україною і можливе використання Трампом президентських повноважень для тиску на іноземний уряд з метою "накопати" інформацію, яка нанесе шкоди його опоненту, щоб демократи погодилися зробити крок до імпічменту", - каже він.

У чому звинувачують Трампа

Під час телефонної розмови між Трампом і Зеленським, яка відбулася ще наприкінці липня, президент США нібито тиснув на свого українського колегу і просив його розслідувати діяльність колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера.

Джо Байден - один із лідерів Демократичної партії і, як вважається, найімовірніший конкурент Трампа на майбутніх президентських виборах.

За часів президентства Барака Обами Байден курував українські питання. Водночас його син - Хантер Байден - входив до ради директорів української газовидобувної компанії Burisma.

У 2015-2016 роках, коли генеральною прокуратурою України керував Віктор Шокін, щодо Burisma проводилося розслідування.

Зрештою Шокіна звільнили, а Джо Байден заявив, що це рішення - його заслуга. Мовляв, саме він наполіг на зміні очільника ГПУ.

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Свого часу це стало приводом для скандалу довкола самого Байдена. Опоненти припускали, що він чинив тиск на українське правосуддя у власних інтересах - щоб захистити компанію, яка має стосунок до його сина.

Саме цей інцидент, пишуть американські ЗМІ, Трамп і просив розслідувати Зеленського, щоб таким чином нашкодити рейтингу свого потенційного суперника.

Сам Дональд Трамп звинувачення на свою адресу відкидає. Він визнав, що дійсно говорив із Зеленським про Байдена, але відмовився характеризувати це як тиск.

Реагуючи на заяву Ненсі Пелосі президент США вже назвав звинувачення демократів "полюванням на відьом".

"Вони ніколи навіть не бачили стенограми цієї розмови", - написав Трамп.

Очікується, що стенограма спілкування президентів США та України може бути оприлюднена вже сьогодні - українська сторона вже дала на це згоду, повідомив Трамп.

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