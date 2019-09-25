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Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Коментуючи опублікований запис, Дональд Трамп наголосив, що це була дружня розмова, в якій не було жодного тиску на президента України.

В опублікованій стенограмі розмови, яка відбулася 25 липня, Трамп закликає Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані, критикує "нечесне звільнення" українського генерального прокурора Віктора Шокіна і негативно оцінює експосла США в Україні Марі Йованович.

Він також згадує про розслідування Шокіна щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Хантер Байден - син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є можливим суперником Трампа на виборах.

"Є багато розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хоче дізнатися більше про це. Тому, якщо б ви могли зробити щось разом з генпрокурором, було б чудово. Байден хвалився, що зупинив обвинувачення, якби ви могли глянути на це... Це мені здається жахливим", - коментує Дональд Трамп цю справу.

Зеленський у відповідь обіцяє президенту США, що новий генпрокурор України буде на 100% його людиною, що він вивчить ситуацію.

"Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання (йдеться про компанію Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Хантер Байден, розслідування щодо якої проводив генпрокурор Шокін. - Ред.)", - зазначає Зеленський.

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Він просить Трампа надати додаткову інформацію щодо справи, якщо така є, й погоджується з президентом США, що Марі Йованович була поганим послом.

"Чудово, що ви були першим, хто розповів мені, що вона була поганим послом, бо я погоджуюся з вами на 100%. Її ставлення до мене було далеко не найкращим, тому що вона захоплювалася попереднім президентом, вона була на його боці. Вона не дуже схвалювала мене як нового президента", - додає Зеленський.

Копирайт изображения whitehouse.gov Image caption У цьому уривку розмови Дональд Трамп закликає Зеленського до співпраці зі своїм авдокатом Руді Джуліані, критикує екс-посла США в Україні Марі Йованович та просить поглянути на ситуацію, коли Джо Байден начебто зупинив обвинувачення проти свого сина шляхом відставки генпрокурора Шокіна. Зеленський обіцяє, що новий генпрокурор ретельно розслідуватиме справу.

Також він повідомляє Трампу, що відкликав посла України в США Валерія Чалого, аби відкрити нову сторінку у відносинах держав.

Водночас у розмові двох президентів немає згадки про тимчасову зупинку військової допомоги Україні.

Дональд Трамп після публікації стенограми розмови перепостив на своїй сторінці у Facebook допис від "Команди Трампа", де наголошується, що немає жодних доказів вчинення правопорушень під час розмови з президентом Зеленським, немає жодних обіцянок quid pro quo - "послуги в обмін на послугу", а Джо Байден не згадується вісім разів, як про це писали у деяких ЗМІ.

Критика Меркель і Макрона

Опублікована стенограма може вплинути на сприйняття Володимира Зеленського і у Берліні, і у Парижі.

На початку розмови Трамп критикує позицію Німеччини щодо України.

"Німеччина майже нічого не робить для вас. Все, що вони роблять, - розмовляють, й це дійсно те, про що ви маєте їх спитати", - говорить президент США.

Зеленський відповідає, що лідери Німеччини і Франції не роблять достатньо для України.

"Я розмовляв з Ангелою Меркель й зустрічався з нею. Також я зустрічався і говорив з Макроном. Я сказав їм, що вони не роблять стільки, скільки мають робити у питанні санкцій. Вони не просувають санкції. Вони не роблять стільки, скільки мали б робити для України", - зазначає президент України.

Копирайт изображения whitehouse.gov Image caption Уривок розмови, у якій Трамп критикує позицію Німеччини щодо України, а Зеленський говорить, що Франція та Німеччина недостатньо роблять для України

"Можемо взяти ваш літак і полетіти до України"

Володимир Зеленський, скоріше за все, був у доброму гуморі під час розмови, жартував і робив компліменти президенту США, якого назвав "великим вчителем для нас".

На початку розмови президент України згадує, що Трамп завжди дзвонить йому після перемоги на виборах, спочатку після президентських, тепер після парламентських.

"Я думаю мені слід йти на вибори частіше, щоб ви могли телефонувати мені частіше, і ми могли частіше спілкуватися телефоном", - говорить Зеленський.

Трамп сміється і говорить, що це "дуже добра ідея".

Копирайт изображения whitehouse.gov Image caption Уривок розмови, в якому Зеленський розсмішив Трампа

Наприкінці розмови Зеленський каже Трампу, що сподівається на зустріч з ним у Польщі у вересні.

Ця зустріч так і не відбулася, оскільки президент США скасував той візит.

"Я гадаю, що у вересні ми будемо у Польщі і сподіваюся зможемо зустрітися. Після цього було б гарною ідеєю для вас відвідати Україну. Ми можемо або взяти мій літак і полетіти в Україну, або взяти ваш літак, який напевно набагато кращий, ніж мій", - говорить Зеленський президенту США.

Трамп обіцяє подумати над цією ідеєю.

Копирайт изображения whitehouse.gov Image caption Уривок розмови, в якій Зеленський пропонує Трампу злітати на його літаку до України після зустрічі у Польщі. Зустріч тоді так і не відбулася

Що за розслідування проти Байдена? До чого тут Україна?

Розмова президентів, про яку йде мова, відбулася ще наприкінці липня, проте у вересні знову опинилася у центрі уваги ЗМІ. Саме через неї у США запустили процедуру імпічменту Дональда Трампа.

Про що саме говорили президенти, до цього часу було невідомо, проте американська преса повідомляла, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, переконуючи його розпочати розлідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена або його сина.

Сам Трамп підтверджував, що із Зеленським вони дійсно говорили про Байдена, але заперечував, що це було тиском.

Байден - найімовірніший суперник Трампа на майбутніх виборах, тому багато хто розцінив поведінку чинного президента як зловживання повноваженнями з метою нашкодити своєму потенційному супернику.

Тепер Білий дім оприлюднив стенограму скандальної розмови.

За часів президентства Барака Обами Джо Байден обіймав посаду віцепрезидента США і курував українські питання. Водночас його син - Хантер Байден - входив до ради директорів української газовидобувної компанії Burisma.

У 2015-2016 роках, коли генеральною прокуратурою керував Віктор Шокін, щодо Burisma проводилося розслідування.

Зрештою Шокіна звільнили, а Джо Байден написав у мемуарах, що це рішення - його особиста заслуга. Мовляв, саме він наполіг на зміні очільника ГПУ.

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"Я сказав: я їду через шість годин. Якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримаєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли", - заявив Байден.

Свого часу це стало приводом для скандалу довкола самого Байдена. Опоненти припускали, що він чинив тиск на українське правосуддя у власних інтересах - щоб захистити компанію, яка має стосунок до його сина.

Саме цей інцидент, заявляли опонети Трампа, він і просив розслідувати Зеленського, щоб таким чином нанести шкоди своєму потенційному супернику на виборах.

Трамп та імпічмент

Ввечері 24 вересня Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що розпочинає формальну процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.

Пелосі дала вказівку комітетам Палати представників визначити, чи дійсно існують підстави для відсторонення Трампа від влади.

В разі, якщо комітети дійдуть висновку, що докази провини президента є достаніми, вони рекомендуватимуть провести голосування щодо імпічменту у нижній палаті Конгресу.

Для схвалення цього рішення достатньо буде простої більшості голосів.

Після цього питання про імпічмент має бути розглянуто Сенатом - верхньою палатою Конгресу. Тут для схвалення імпічменту, за це має проголосувати дві третини законодавців.

Наразі Сенат контролюється республіканцями і до цього часу експерти називали підтримку ними імпічменту малоймовірною.

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