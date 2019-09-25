"Прославились, так прославились". Соцмережі - про імпічмент Трампу через Україну

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У середу вранці багато хто прокинувся і дізнався, що Україна несподівано опинилися в самому епіцентрі світової політики. Ба більше - навіть може стати причиною потенційного імпічменту президента США.

Про запуск формальної процедури відсторонення Дональда Трампа від влади напередодні заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

Підстава - телефонна розмова президента США і Володимира Зеленського, під час якої Трамп нібито наполягав на розслідуванні в Україні справи щодо Джо Байдена - свого найімовірнішого суперника на наступних президентських виборах.

І хоча до схвалення рішення про імпічмент ще далеко, а частина оглядачів взагалі сумнівається в реалістичності такого сценарію, для більшості західних ЗМІ це - головна тема дня.

Так Україна випадково опинилася в центрі одного з найгучніших політичних скандалів року, і користувачам українських соцмереж це, здається, дуже подобається.

Як назавжди увійти в історію США

"Тепер про країну під назвою Ukraine дізнається весь світ - до самих околиць. Прославились так прославились", - пише політтехнолог і телеведучий Тарас Березовець.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін впевнений: Україна тепер назавжди увійде в історію США.

"Тепер всі знають, на що ми здатні", - пише він.

Журналістка Ольга Решетилова каже, що ще кілька місяців тому щось подібне важко було навіть уявити, а тепер це - реальність.

"Півроку тому ти просто комік з сумнівним гумором, а сьогодні - в епіцентрі глобального кіпішу, за яким стежить весь світ".

Схожі думки висловлює і Кристина Бердинських: "Усім сценаристам "Слуги народу" пора на пенсію. Реальність крутіша за серіал".

Антон Швець бачить у ситуації ще одне підтвердження слів Андрія Єрмака про те, що Зеленський - один із найвеличніших лідерів сучасності: "Трампа всім світом сковирювали і хоч би хни. Але варто було подзвонити Зеленському...".

"Я - ваш вирок"

Олександр Нойнец проводить паралелі між нинішньою ситуацією і скандалом довкола експрезидента США Білла Клінтона. У 1990-х він під присягою збрехав про стосунки з Монікою Левінскі, і це стало підставою для запуску процедури імпічменту щодо нього.

Віктор Литовченко нагадує відому фразу Володимира Зеленського "Я ваш вирок", адресовану Петру Порошенку, і жартує, що її можна було б повторити і Дональду Трампу.

Ярослав Шапочка вже міркує над майбутнім президента США: "Зеленський запросить Трампа в Україну та запропонує йому очолити Одеську область", - пише він.

Антон Ходза порівнює ситуацію, в якій опинилася Україна, із розбірками "на районі", в які випадково втрапив семикласник.

Якщо Трампа все таки відсторонять від влади, то його обов'язки виконуватиме віцепрезидент Майкл Пенс, нагадує паблік "Баба і кіт".

Втім, є й ті, хто реагує на ситуацію більш серйозно. Світлана Заліщук радить Володимиру Зеленському під час візиту до Нью-Йорку "мати стратегічну витримку" - аби зберегти підтримку як демократів, так і республіканців.

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