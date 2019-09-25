Ігор Клименко став головою поліції. Що про нього відомо

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Уряд призначив керівником Національної поліції Ігоря Клименка.

Таке рішення прийняли на засіданні у середу, повідомляє сайт МВС.

В повідомленні йдеться про те, що новий очільник Нацполіції продовжить ті реформи, які реалізують з моменту створення НПУ.

"Завдання номер один - покращення стану реагування на повідомлення про вчинення злочинів та правопорушень. Наступний напрям роботи - профілактика злочинності, у першу чергу її вуличним проявам, а також покращення ефективності у забезпеченні безпеки дорожнього руху", ‑ сказав пан Клименко.

"Запевняю у повній готовності до якісного виконання завдань, поставлених перед Нацполіцією керівництвом держави, урядом, а найголовніше - народом України", ‑ додав він.

Ігор Клименко навчався в Харківському військовому університеті, потім служив у Збройних силах.

З 1998 року він перебуває на службі в МВС. Пройшов шлях від психолога до заступника голови Нацполіції, є генералом третього рангу.

24 вересня Сергій Князєв повідомив, що подав у відставку з посади керівника Нацполіції. Причину він не пояснив.

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