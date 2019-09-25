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Володимир Зеленський вперше зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Зустріч відбулася на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку і тривала 17 хвилин.

Під час зустрічі президенти США та України обговорили американську допомогу Україні, а також прокоментували журналістам розслідування щодо сина можливого конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.

Саме через начебто вимогу Трампа до президента України допомогти з цим розслідуванням, демократи у США розпочали процедуру імпічменту щодо Трампа.

Сьогодні була опублікована стенограма цієї розмови.

"Дві війни в Україні"

"Тільки разом з США та ЄС ми разом можемо зупинити війну", - зазначив Володимир Зеленський під час зустрічі.

"Ми маємо дві війни в Україні - перша з корупцією, ми її подолаємо, але моє першочергове завдання повернути території - Крим, Донбас, Луганськ. Дякую вам за підтримку у цій справі", - звернувся президент України до Трампа.

"Обама надіслав ковдри та подушки, а я протитанкові засоби", - зазначив у відповідь Дональд Трамп.

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Він також зазначив, що Франція та Німеччина мають більше допомагати Україні.

"Інші країни мають більше допомогти - Німеччина. Вони мають почуватися винними, вони не зробили належного. Вони про це знають, мені про це говорять, але не роблять цього", - наголосив президент США.

"З Росією треба далі працювати, щоб зупинити цю катастрофу", - закликав він Зеленського.

"Коли син Байдена з мільйонами доларів їде з України, я думаю, це корупція"

У відповідь на запитання журналістів щодо розслідування в Україні справи проти сина можливого суперника Дональда Трампа Джо Байдена Володимир Зеленський зазначив: "Я не хочу бути залученим до процесу виборів. Це демократичні вибори, ми добре поговорили телефоном. Ніхто нікого ні до чого не підштовхував".

"Я нікого ні до чого не підштовхую. Я не дзвоню новому генпрокурору, не прошу. Я нікому нічого не винен. Україна - незалежна країна. І у нас є багато важливіших справ: Іловайськ, Майдан, корупція...", - додав президент України.

Дональд Трамп натомість підтвердив, що тиску під час розмови 25 липня на Зеленського не чинив, але зазначив, що вважає сина Джо Байдена Хантера корупціонером.

"Коли син Байдена з мільйонами доларів їде з України, я думаю, це корупція", - наголосив президент США.

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Також він звинуватив у корупції свою колишню суперницю на виборах 2016 року Гілларі Клінтон, яка, у свою чергу, сьогодні звинуватила Дональда Трампа у зраді і закликала до імпічменту президента США.

Це вперше Зеленський зустрівся з Трампом, до цього вони спілкувалися лише телефоном.

До цього сторони планували зустріч у Варшаві, де на початку вересня іноземні лідери відзначали 80-ту річницю з часу початку Другої Світової війни. Тоді зустріч так і не відбулася, адже в останній момент американський лідер вирішив не їхати через наближення до США буревію "Доріан".

Що у стенограмі з розмови 25 липня?

Сьогодні Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Коментуючи опублікований запис, Дональд Трамп наголосив, що це була дружня розмова, в якій не було жодного тиску на президента України. Натомість його опоненти з Демократичної партії вважають, що підстав для імпічменту після публікації стало навіть більше.

В опублікованій стенограмі розмови, яка відбулася 25 липня, Трамп закликає Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані, критикує "несправедливе звільнення" українського генерального прокурора Віктора Шокіна і негативно оцінює експосла США в Україні Марі Йованович.

Він також згадує про розслідування Шокіна щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Хантер Байден - син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є можливим суперником Трампа на виборах.

"Є багато розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хоче дізнатися більше про це. Тому, якщо б ви могли зробити щось разом з генпрокурором, було б чудово. Байден хвалився, що зупинив обвинувачення, якби ви могли глянути на це... Це мені здається жахливим", - коментує Дональд Трамп цю справу.

Зеленський у відповідь обіцяє президенту США, що новий генпрокурор України буде на 100% його людиною, що він вивчить ситуацію.

"Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання (йдеться про компанію Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Хантер Байден, розслідування щодо якої проводив генпрокурор Шокін. - Ред.)", - обіцяє Зеленський.

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