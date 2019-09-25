У Пекіні відкрився найбільший у світі аеропорт - у формі морської зірки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Площа нового аеропорту - 700 тисяч квадратних метрів. Це 98 футбольних полів

У Пекіні відкрився новий міжнародний аеропорт Дасін, побудований за проєктом відомої ірако-британської архітекторки Захи Хадід. Це найбільший аеропорт у світі, його площа складає 700 тисяч квадратних метрів.

Аеропорт, що обійшовся Китаю у 11 млрд доларів, офіційно відкрився в середу, за кілька днів до святкування 70-річчя від дня утворення Китайської Народної Республіки (КНР). Церемонію відкриття відвідав лідер КНР Сі Цзіньпін.

За даними Міжнародної ради аеропортів, Дасін стане другим за завантаженістю аеропортом у світі після аеропорту Атланти.

Китайська влада пояснює, що новий аеропорт був потрібен, щоб розвантажити переповнений Пекінський столичний міжнародний аеропорт. Очікується, що аеропорт зможе приймати близько 130 млн пасажирів на рік, пише китайське видання Global Times.

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Дасін має чотири злітно-посадкові смуги і паркувальні місця для 150 літаків. Він буде виконувати рейси по 116 маршрутах - 101 внутрішньому і 15 міжнародних.

У день відкриття рейси з нового аеропорту мають виконати сім авіакомпаній. Перший рейс авіакомпанії China Southern Airlines вилетів з аеропорту о 16:23 за місцевим часом.

Деякі міжнародні авіакомпанії, зокрема British Airways, вже оголосили про запуск рейсів у Дасін.

Пасажирам не потрібно буде пред'являти будь-які документи або посадкові талони під час перевірок безпеки, оскільки аеропорт оснащений новою системою розпізнавання осіб, зазначає Global Times.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аеропорт Дасін побудований за проєктом архітекторки Захи Хадід

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