Масові протести в Індонезії. Все через закон про заборону сексу до шлюбу

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По всій Індонезії пройшли масові протести проти можливого ухвалення закону, який зокрема забороняє секс до шлюбу.

Минулого тижня стало відомо, що президент країни дав вказівку відкласти ратифікацію законопроєкту, проте мітингувальників це не зупинило. Вони й надалі побоюються, що документ все ж буде прийнято.

У вівторок на вулиці індонезійських міст вийшли тисячі протестувальників. Найбільші сутички сталися у Джакарті, де учасники акції вимагали зустрічі зі спікером місцевого парламенту Бамбангом Соесатйо.

Протести завершилися сутичками з поліцією: мітингувальники кидали в правоохоронців камінці, ті у відповідь застосували сльозогінний газ і водомети.

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Одна з жінок, яка доєдналася до акції, тримала в руках плакат із написом: "Моя проміжність - не власність уряду".

Закон, який планує ухвалити індонезійська влада, передбачає до 1 року тюрми за секс до шлюбу.

Втім, лише цією забороною документ не обмежується. Також пропонується запровадити покарання за:

спільне проживання партнерів, які не перебувають в офіційних стосунках (до 6 місяців ув'язнення);

аборт (крім випадків, коли йдеться про зґвалтування або випадків, коли аборт необхідно зробити з медичних причин);

образа президента країни, а також гімну, прапору та інших символів Індонезії.

Копирайт изображения AFP Image caption Студенти, які постраждали під час протестів у Джакарті

У разі схвалення нові правила стосуватимуться не лише громадян Індонезії, а й іноземців. Зокрема туристів, які щороку масово відвідують місцевий курорт Балі.

Австралія вже навіть попередила про потенційні зміни у індонезійському законодавстві власних громадян.

Загалом законопроєкт викликав величезну критику: під петицією із закликом не схвалювати його підписалися близько 500 тисяч людей.

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