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Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН закликав світову спільноту підтримати Україну, яка потерпає від анексії Криму і збройного конфлікту на Донбасі.

На початку свого виступу в Нью-Йорку президент Зеленський розповів про відомого українського оперного співака Василя Співака, а також показав кулю калібром 12,7 мм, яка "зупинила його життя" на Донбасі.

"Вона коштує 10 доларів, на жаль, це і є вартість людського життя", - заявив президент.

Він сказав, що вже п'ять років триває війна на Донбасі, минуло п'ять років, як Росія анексувала Крим. Це призвело до руйнувань і великої кількості вимушених переселенців.

"Завершення війни і повернення миру є моїм завдання, але не ціною життя наших громадян. Саме тому ми потребуємо світової підтримки", - заявив український президент.

"Ніхто не може почувати себе в безпеці, коли йде війна в Україні, коли йде війна у Європі".

За його словами, війна не так далеко, як може здатися. "Методи її ведення, технології та озброєння призвели до того, що наша планета вже не така велика. Сьогодні часу, який я витратив на останній абзац, досить, щоб зруйнувати Землю. На кожного лідера лягає відповідальність за долю всього світу".

"Сильний лідер не той, хто, не моргнувши оком, відправляє тисячі солдатів на вірну смерть. Сильний лідер той, хто береже життя кожної людини", - заявив український президент.

За його словами, Україна завжди демонструвала готовність забезпечувати мир будь-яким шляхом. "І робила кроки до міжнародної безпеки, наприклад, коли відмовилась від ядерного потенціалу, який на той час був більшим, ніж у Франції, Великої Британії та Китаю разом узятих. Нам здавалось, що ми будуємо інший новий світ, в якому, щоб твою думку чули і зважали на неї, не потрібно мати ядерну зброю", - заявив Зеленський.

"Врешті, в цьому новому світі наша держава втратила частину своєї території та майже щодня втрачає своїх громадян. Саме тому, хто як не Україна має сьогодні право про необхідність про перегляд сучасних світових правил".

"Слід визнати, що механізм є небездоганним, механізми починають давати збій, а отже потребують оновлення", - сказав Володимир Зеленський.

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