"Мафіозний шантаж" чи "тотальний фарс": політики США коментують розмову Трампа з Зеленським
Публікація стенограми розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського, що мала місце 25 липня, лише посилила політичне протистояння у США.
Реакція американських політиків на опубліковану стенограму розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського очікувано відрізняється в залежності від їхньої партійної приналежності.
Демократи тепер ще більше наполягають на імпічменті, а республіканці переважно захищають президента США.
"Президент зрадив нашу країну"
Керівник комітету з розвідки у Палаті представників Адам Шиф вважає, що Трамп шантажував Зеленського.
"Стенограма дзвінка звучить як класичний мафіозний шантаж: ми багато робимо для України, взаємності не так вже й багато, можу запитати про послугу, розслідуйте щодо мого опонента, мої люди будуть на зв'язку", - описав він розмову у Twitter.
Спікер Палати представників Конгресу США демократка Ненсі Пелосі опублікувала заяву, у якій зазначає, що частиною роботи президента США є контакти з іноземними лідерами, але не використання грошей платників податків, щоб змусити цих лідерів підігравати йому у передвиборчій кампанії.
"Не є його завданням використовувати гроші платників податків, щоб шантажувати інші країни на користь своєї кампанії. Або президент не знає ваги своїх слів, або його не хвилює етика та його конституційні обов'язки", - зазначила вона.
"Публікація записів розмови Білим домом підтверджує, що президент поводився таким чином, який підриває бездоганність наших виборів, гідність посади, яку він обіймає, та нашу національну безпеку. Президент намагався зробити зневагу до законів чеснотою в Америці і зараз поширює це за кордон", - наголошує пані Пелосі.
Ненсі Пелосі підсумовує, що стенограма свідчить про необхідність розслідування у рамках процедури імпічменту: "Ясна річ, Конгрес має діяти".
Колишня держсекретар США та суперниця Трампа на виборах 2016 року Гілларі Клінтон написала у Twitter, що Дональд Трамп зрадив країну.
"Президент США зрадив нашу країну. Це не політична заява - це сувора реальність, і ми маємо діяти. Він є чіткою та актуальною небезпекою для речей, які роблять нас сильними та вільними. Я підтримую імпічмент", - зазначила пан Клінтон.
Представниця радикального крила Демократичної партії у Палаті представників Конгресу Александрія Окасіо-Кортес зазначає у Twitter, що стенограма є ще гіршою, ніж вважали її однопартійці.
"Я хотів би, щоб ти зробив нам послугу ..." Люди, я здивована, що Білий дім взагалі опублікував цю стенограму. Вона гірше, ніж ми думали. Президент прагнув використати повноваження уряду США для розслідування проти політичного опонента. У нас немає іншого вибору, крім імпічменту", - наголошує вона.
Конкурентка Джо Байдена у боротьбі за висування від демократів на президентських виборах 2020 року сенаторка Елізабет Воррен зазначає, що стенограма є "незаперечним доказом провини".
"Сама ця "стенограма" - це незаперечний доказ провини. Якщо це є версія подій, яку команда президента вважає найбільш сприятливою, він у дуже великій халепі", - наголошує пані Воррен у Twitter.
Ще один конкурент Байдена за висування від демократів сенатор Берні Сандерс просто зазначив: "Дональд Трамп - найкорумпованіший президент у новітній історії цієї країни".
Сам Джо Байден опубліковану стенограму ще не коментував.
"Імпічмент через це?"
Частина політиків-республіканців вже публічно висловилися на підтримку Дональда Трампа.
Зокрема, сенатор Ліндсі Грем вважає, що демократи "втратили розум".
"Ого. Імпічмент через це? Демократи втрачають розум, коли справа стосується президента Дональда Трампа", - написав він у Twitter.
"Ті, хто хочуть зробити імпічмент президенту через цю стенограму, показують, що їх ненависть до Дональда Трампа затьмарила їхній розум", - додав він пізніше.
Колишній спікер Палати представників та друг Дональда Трампа Н'ют Гінгріч вважає, що нав'язливе бажання демократів зробити імпічмент Трампу вдарить по них на виборах 2020 року.
"Президент Трамп просить нового реформістського українського президента допомогти знайти правду про можливу корупцію з боку Хантера Байдена (сина Джо Байдена, можливого конкурента Трампа на виборах 2020 року. - Ред.). Віце-президент Байден погрожував скасувати мільярд допомоги, щоб припинити розслідування щодо свого сина. Здогадайтесь, що непокоїть демократів. Чесність - це загроза для них", - зазначає пан Гінгріч у Twitter.
Сенатор Том Тілліс вважає, що спроба імпічменту після публікації стенограми перетворилася на фарс.
"Ненсі Пелосі має бути збентежена. Стенограма розкриває помилкові твердження демократів щодо президента Дональда Трампа і демонструє, що їхній заклик зробити йому імпічмент є тотальним фарсом", - зазначає він у Twitter.
"Демократи розпочали розслідування в рамках імпічменту на основі чуток замість того, щоб дочекатися фактів. Тепер уже зрозуміло: не було жодних quid pro quo (змова "послуга в обмін на послугу". - Ред.). Дональд Трамп не порушував жодних законів", - пише у Twitter конгресмен-республіканець Стів Скалайз.
Він вважає, що демократи просто не можуть змиритися з поразкою на виборах 2016 року.
Конгресмен-республіканець Джим Джордан вважає, що ключовий момент у цьому конфлікті - це насправді справа щодо сина Джо Байдена.
"А тепер давайте прямо: Хантер Байден заробляє 50 тисяч доларів щомісяця, працюючи на українську компанію. Український прокурор розслідує діяльність компанії. Тоді батько Хантера, віце-президент, утримує 1 мільярд доларів допомоги, поки прокурор не буде звільнений. Але чомусь винен Трамп", - жартує він у Twitter.
Що у стенограмі з розмови 25 липня?
Сьогодні Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.
Коментуючи опублікований запис, Дональд Трамп наголосив, що це була дружня розмова, в якій не було жодного тиску на президента України. Натомість його опоненти з Демократичної партії вважають, що підстав для імпічменту після публікації стало навіть більше.
В опублікованій стенограмі розмови, яка відбулася 25 липня, Трамп закликає Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані, критикує "несправедливе звільнення" українського генерального прокурора Віктора Шокіна і негативно оцінює експосла США в Україні Марі Йованович.
Він також згадує про розслідування Шокіна щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Хантер Байден - син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є можливим суперником Трампа на виборах.
"Є багато розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хоче дізнатися більше про це. Тому, якщо б ви могли зробити щось разом з генпрокурором, було б чудово. Байден хвалився, що зупинив обвинувачення, якби ви могли глянути на це... Це мені здається жахливим", - коментує Дональд Трамп цю справу.
Зеленський у відповідь обіцяє президенту США, що новий генпрокурор України буде на 100% його людиною, що він вивчить ситуацію.
"Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання (йдеться про компанію Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Хантер Байден, розслідування щодо якої проводив генпрокурор Шокін. - Ред.)", - обіцяє Зеленський.
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