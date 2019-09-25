"Мафіозний шантаж" чи "тотальний фарс": політики США коментують розмову Трампа з Зеленським

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер демонструє запис розмови Трампа та Зеленського. Демократи тепер ще більше наполягають на імпічменті

Публікація стенограми розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського, що мала місце 25 липня, лише посилила політичне протистояння у США.

Реакція американських політиків на опубліковану стенограму розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського очікувано відрізняється в залежності від їхньої партійної приналежності.

Демократи тепер ще більше наполягають на імпічменті, а республіканці переважно захищають президента США.

"Президент зрадив нашу країну"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шиф вважає, що Трамп шантажував Зеленського

Керівник комітету з розвідки у Палаті представників Адам Шиф вважає, що Трамп шантажував Зеленського.

"Стенограма дзвінка звучить як класичний мафіозний шантаж: ми багато робимо для України, взаємності не так вже й багато, можу запитати про послугу, розслідуйте щодо мого опонента, мої люди будуть на зв'язку", - описав він розмову у Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @RepAdamSchiff The transcript of the call reads like a classic mob shakedown:



– We do a lot for Ukraine

– There’s not much reciprocity

– I have a favor to ask

– Investigate my opponent

– My people will be in touch



Nice country you got there.



It would be a shame if something happened to her. — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 25 вересня 2019 р.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі вважає, що Трамп підірвав "бездоганність наших виборів, гідність посади, яку він обіймає, та нашу національну безпеку"

Спікер Палати представників Конгресу США демократка Ненсі Пелосі опублікувала заяву, у якій зазначає, що частиною роботи президента США є контакти з іноземними лідерами, але не використання грошей платників податків, щоб змусити цих лідерів підігравати йому у передвиборчій кампанії.

"Не є його завданням використовувати гроші платників податків, щоб шантажувати інші країни на користь своєї кампанії. Або президент не знає ваги своїх слів, або його не хвилює етика та його конституційні обов'язки", - зазначила вона.

"Публікація записів розмови Білим домом підтверджує, що президент поводився таким чином, який підриває бездоганність наших виборів, гідність посади, яку він обіймає, та нашу національну безпеку. Президент намагався зробити зневагу до законів чеснотою в Америці і зараз поширює це за кордон", - наголошує пані Пелосі.

Ненсі Пелосі підсумовує, що стенограма свідчить про необхідність розслідування у рамках процедури імпічменту: "Ясна річ, Конгрес має діяти".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гіллар Клінтон вважає, що Дональд Трамп зрадив країну

Колишня держсекретар США та суперниця Трампа на виборах 2016 року Гілларі Клінтон написала у Twitter, що Дональд Трамп зрадив країну.

"Президент США зрадив нашу країну. Це не політична заява - це сувора реальність, і ми маємо діяти. Він є чіткою та актуальною небезпекою для речей, які роблять нас сильними та вільними. Я підтримую імпічмент", - зазначила пан Клінтон.

Пропустити Twitter допис , автор: @HillaryClinton The president of the United States has betrayed our country.



That’s not a political statement—it’s a harsh reality, and we must act.



He is a clear and present danger to the things that keep us strong and free.



I support impeachment. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 25 вересня 2019 р.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "У нас немає іншого вибору, крім імпічменту", - каже Окасіо-Кортес

Представниця радикального крила Демократичної партії у Палаті представників Конгресу Александрія Окасіо-Кортес зазначає у Twitter, що стенограма є ще гіршою, ніж вважали її однопартійці.

"Я хотів би, щоб ти зробив нам послугу ..." Люди, я здивована, що Білий дім взагалі опублікував цю стенограму. Вона гірше, ніж ми думали. Президент прагнув використати повноваження уряду США для розслідування проти політичного опонента. У нас немає іншого вибору, крім імпічменту", - наголошує вона.

Пропустити Twitter допис , автор: @AOC "I would like you to do us a favor...”



Folks, I am surprised the White House even released this transcript. It’s worse than we thought.



The President sought to use the powers of the United States government to investigate a political opponent.



We have no choice but to impeach. https://t.co/teZ8p83GXL — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 25 вересня 2019 р.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сенаторка Елізабет Воррен вважає стенограму "незаперечним доказом провини"

Конкурентка Джо Байдена у боротьбі за висування від демократів на президентських виборах 2020 року сенаторка Елізабет Воррен зазначає, що стенограма є "незаперечним доказом провини".

"Сама ця "стенограма" - це незаперечний доказ провини. Якщо це є версія подій, яку команда президента вважає найбільш сприятливою, він у дуже великій халепі", - наголошує пані Воррен у Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @ewarren This "transcript" itself is a smoking gun. If this is the version of events the president's team thinks is most favorable, he is in very deep jeopardy. We need to see the full whistleblower complaint and the administration needs to follow the law. Now. https://t.co/b56nLZZpRi — Elizabeth Warren (@ewarren) 25 вересня 2019 р.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сенатор Берні Сандерс назвав Дональда Трампа "найкорумпованішим президентом"

Ще один конкурент Байдена за висування від демократів сенатор Берні Сандерс просто зазначив: "Дональд Трамп - найкорумпованіший президент у новітній історії цієї країни".

Пропустити Twitter допис , автор: @BernieSanders Donald Trump is the most corrupt president in the modern history of this country. — Bernie Sanders (@BernieSanders) 25 вересня 2019 р.

Сам Джо Байден опубліковану стенограму ще не коментував.

"Імпічмент через це?"

Частина політиків-республіканців вже публічно висловилися на підтримку Дональда Трампа.

Зокрема, сенатор Ліндсі Грем вважає, що демократи "втратили розум".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сенатор Лінсді Грем вважає, що демократи "втратили розум"

"Ого. Імпічмент через це? Демократи втрачають розум, коли справа стосується президента Дональда Трампа", - написав він у Twitter.

"Ті, хто хочуть зробити імпічмент президенту через цю стенограму, показують, що їх ненависть до Дональда Трампа затьмарила їхній розум", - додав він пізніше.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Друг Дональда Трампа, екс-спікер Палати представників Н'ют Гінгріч вважає, що спроба імпічменту вдарить по демократах

Колишній спікер Палати представників та друг Дональда Трампа Н'ют Гінгріч вважає, що нав'язливе бажання демократів зробити імпічмент Трампу вдарить по них на виборах 2020 року.

"Президент Трамп просить нового реформістського українського президента допомогти знайти правду про можливу корупцію з боку Хантера Байдена (сина Джо Байдена, можливого конкурента Трампа на виборах 2020 року. - Ред.). Віце-президент Байден погрожував скасувати мільярд допомоги, щоб припинити розслідування щодо свого сина. Здогадайтесь, що непокоїть демократів. Чесність - це загроза для них", - зазначає пан Гінгріч у Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @newtgingrich President Trump asks new reform Ukrainian President to help find the truth about possible corruption by Hunter Biden.Vice President Biden threatened to cut off a billion in aid to stop investigation involving his son. Guess which worries the Democrats.Honesty is a threat to them. — Newt Gingrich (@newtgingrich) 25 вересня 2019 р.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Тотальний фарс", - вважає сенатор-республіканець Том Тілліс

Сенатор Том Тілліс вважає, що спроба імпічменту після публікації стенограми перетворилася на фарс.

"Ненсі Пелосі має бути збентежена. Стенограма розкриває помилкові твердження демократів щодо президента Дональда Трампа і демонструє, що їхній заклик зробити йому імпічмент є тотальним фарсом", - зазначає він у Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @SenThomTillis Nancy Pelosi should be embarrassed. The transcript debunks the Democrats’ false claims against President @realDonaldTrump and demonstrates that their call to impeach him is a total farce. — Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) 25 вересня 2019 р.

"Демократи розпочали розслідування в рамках імпічменту на основі чуток замість того, щоб дочекатися фактів. Тепер уже зрозуміло: не було жодних quid pro quo (змова "послуга в обмін на послугу". - Ред.). Дональд Трамп не порушував жодних законів", - пише у Twitter конгресмен-республіканець Стів Скалайз.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Конгресмен-республіканець Стів Скалайз вважає, що демократи почали розслідування в рамках імпічменту на основі чуток

Він вважає, що демократи просто не можуть змиритися з поразкою на виборах 2016 року.

Пропустити Twitter допис , автор: @SteveScalise Dems launched an impeachment inquiry based on a rumor instead of waiting for the facts.



It's now clear: there was no quid pro quo. @realDonaldTrump didn't break any laws.



But this has never been about facts or laws for Dems & the media—they just want to undo the 2016 election. — Steve Scalise (@SteveScalise) 25 вересня 2019 р.

Конгресмен-республіканець Джим Джордан вважає, що ключовий момент у цьому конфлікті - це насправді справа щодо сина Джо Байдена.

"А тепер давайте прямо: Хантер Байден заробляє 50 тисяч доларів щомісяця, працюючи на українську компанію. Український прокурор розслідує діяльність компанії. Тоді батько Хантера, віце-президент, утримує 1 мільярд доларів допомоги, поки прокурор не буде звільнений. Але чомусь винен Трамп", - жартує він у Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @Jim_Jordan So let’s get this straight:



Hunter Biden makes $50k a MONTH working for a Ukrainian company.



A Ukrainian prosecutor investigates the company.



Then Hunter’s dad, the Vice President, holds up $1 Billion in aid until the prosecutor is fired.



But somehow it’s Trump’s fault. — Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) 25 вересня 2019 р.

Що у стенограмі з розмови 25 липня?

Сьогодні Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Коментуючи опублікований запис, Дональд Трамп наголосив, що це була дружня розмова, в якій не було жодного тиску на президента України. Натомість його опоненти з Демократичної партії вважають, що підстав для імпічменту після публікації стало навіть більше.

В опублікованій стенограмі розмови, яка відбулася 25 липня, Трамп закликає Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані, критикує "несправедливе звільнення" українського генерального прокурора Віктора Шокіна і негативно оцінює експосла США в Україні Марі Йованович.

Він також згадує про розслідування Шокіна щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Хантер Байден - син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є можливим суперником Трампа на виборах.

"Є багато розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хоче дізнатися більше про це. Тому, якщо б ви могли зробити щось разом з генпрокурором, було б чудово. Байден хвалився, що зупинив обвинувачення, якби ви могли глянути на це... Це мені здається жахливим", - коментує Дональд Трамп цю справу.

Зеленський у відповідь обіцяє президенту США, що новий генпрокурор України буде на 100% його людиною, що він вивчить ситуацію.

"Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання (йдеться про компанію Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Хантер Байден, розслідування щодо якої проводив генпрокурор Шокін. - Ред.)", - обіцяє Зеленський.

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