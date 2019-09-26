Трамп не питав Зеленського про дозвіл на публікацію телефонної розмови

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Президент США Дональд Трамп не питав у Володимира Зеленського дозволу на публікацію телефонної розмови, яка відбулася 25 липня 2019 року.

Про це український президент повідомив журналістам після переговорів з американським лідером у Нью-Йорку.

Журналісти запитали, чи давала Україна згоду на публікацію розмови, на що Зеленський відповів: "Я не проти. Якщо потрібен дозвіл юридичний, я просто не знаю формат, чесно кажучи, якщо потрібен був письмовий дозвіл - це одне питання".

При цьому президент України додав, що сподівався на публікацію американською стороною лише висловлювань Трампа. "Ми прочитали, що вони хочуть опублікувати. Я думав, що вони опублікують свою частину", - сказав він.

Зеленський вважає, що іноді такі дзвінки між президентами країн не повинні публікуватись. "Тому що є геополітика, є якісь плани", - додав він.

"Я не розмовляв перед цим з президентом Трампом, це була моя перша зустріч з ним. Вчора ми просто потисли руки, він привітав мене і сказав, що не бачив, щоб стільки людей голосувало за одну людину".

Білий дім опублікував повний текст телефонної розмови двох президентів, знявши з документа гриф "таємно". Однак невідомо, чи знімали обмежений доступ з цієї ж розмови в Україні.

Скандальна розмова

Коментуючи опублікований запис, Дональд Трамп наголосив, що це була дружня розмова, в якій не було жодного тиску на президента України. Натомість його опоненти з Демократичної партії вважають, що підстав для імпічменту після публікації стало навіть більше.

В опублікованій стенограмі розмови, яка відбулася 25 липня, Трамп закликає Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані, критикує "несправедливе звільнення" українського генерального прокурора Віктора Шокіна і негативно оцінює експосла США в Україні Марі Йованович.

Він також згадує про розслідування Шокіна щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Хантер Байден - син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є можливим суперником Трампа на виборах.

"Є багато розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хоче дізнатися більше про це. Тому, якщо б ви могли зробити щось разом з генпрокурором, було б чудово. Байден хвалився, що зупинив обвинувачення, якби ви могли глянути на це... Це мені здається жахливим", - коментує Дональд Трамп цю справу.

Зеленський у відповідь обіцяє президенту США, що новий генпрокурор України буде на 100% його людиною, що він вивчить ситуацію.

"Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання (йдеться про компанію Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Хантер Байден, розслідування щодо якої проводив генпрокурор Шокін. - Ред.)", - обіцяє Зеленський.

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