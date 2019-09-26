"Знову винні німці". Соцмережі - про стенограму Трампа і Зеленського

Копирайт изображения Прес-служба президента

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Соцмережі вибухнули коментарями та жартами.

Як виявилося, під час цієї розмови Трамп закликав Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані, розкритикував "несправедливе звільнення" генпрокурора Віктора Шокіна і негативно оцінив експосла США в Україні Марі Йованович.

Також обоє розкритикували лідерів Німеччини і Франції через те, що ті "не роблять достатньо для України".

Багато користувачів соцмереж обурилися висловлюваннями президентів під час цієї розмови.

Дехто з них вважає, що ця стенограма - провальна для України.

"Поганим є те, що Зеленський фактично визнає що у нього будуть свої люди і що вони зможуть вирішувати проблеми. Але найгіршим, на мою думку, є те що фактично були применшені наші європейські партнери, що може викликати кризу у відносинах з Німеччиною та Францією", - вважає Андрій Смолій.

Ольга Решетилова розмірковує: "Скажіть, що з оприлюдненого в стенограмі ви не знали, що Штати постійно тиснуть, часто у грубій формі, на українську владу? А як, по-вашому, були продавлені, наприклад, антикорупційні органи? Ось так і були".

"Змовою з метою втручання у вибори" назвав цю розмову журналіст Аркадій Бабченко: "І доводити нічого не треба - тут вже на місці злочину", - додає він.

Деякі користувачі постять фото Меркель, яку обговорюють і критикують два президенти.

Але є й такі, хто вважає цю розмову цілком нормальною.

"Головний висновок: цілком нормальна розмова, наскільки б неоднозначними комусь не видавались окремі теми чи репліки. Це взірець розмови двох позасистемних політиків - бо в цьому Трамп і Зеленський однакові", - вважає експерт Олексій Голобуцький.

Журналіст Роман Цимбалюк написав: "Хто б міг подумати, що Україна буде "призначати" президента США".

А Михайло Ткач додав: "Добре, що коли президент Трамп сказав про корупцію в США, президент Зеленський не запропонував йому подзвонити на гарячу лінію НАБУ".

Не обійшлося і без жартів - багато користувачів постять смішні картинки.

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