Як Зеленський з'їздив до США. Фото
- 26 вересня 2019
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Президент України Володимир Зеленський здійснив свій перший офіційний візит до США, де відбулась його перша зустріч з американським президентом Дональдом Трампом.
Ми зібрали найпоказовіші фото цього візиту.
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