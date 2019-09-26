Як Зеленський з'їздив до США. Фото

  • 26 вересня 2019

Президент України Володимир Зеленський здійснив свій перший офіційний візит до США, де відбулась його перша зустріч з американським президентом Дональдом Трампом.

Ми зібрали найпоказовіші фото цього візиту.

Зеленський і Трамп Копирайт изображения AFP
Image caption Пресконференція двох президентів у Нью-Йорку. Емоції.
Зеленський і Трамп Копирайт изображения SAUL LOEB Getty Images
Image caption Зустріч відбулася на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку і тривала 17 хвилин
Володимир і Олена Зеленські Копирайт изображения president.gov.ua
Image caption Володимир і Олена Зеленські на зустрічі з представниками української громади у Нью-Йорку
Зеленські Копирайт изображения president.gov.ua
Меркель і Зеленський Копирайт изображения president.gov.ua
Image caption На полях саміту у Нью-Йорку президент України мав низку двосторонніх зустрічей: з лідерами країн, з виконавчим директором компанії Uber, з представниками української громади, з генсеком НАТО. На фото - зутстріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель
Олена Зеленська Копирайт изображения president.gov.ua
Image caption Олена Зеленська у Нью-Йорку відвідала обід перших леді Fashion 4 Development
Олена Зеленська Копирайт изображения https://twitter.com/APUkraine
Image caption Олена Зеленська під час візиту до США ініціювала проект зі створення українськомовних аудіогідів у найбільших музеях світу. Про це вона заявила під час відвідання Метрополітен-музею у Нью-Йорку.
Володимир Зеленський Копирайт изображения Valery Sharifulin Getty Images
Image caption Володимир Зеленський на церемонії відкриття 74-ї сесії Генасамблеї ООН закликав світову спільноту підтримати Україну, яка потерпає від анексії Криму і збройного конфлікту на Донбасі
Зеленський Копирайт изображения TIMOTHY A. CLARY Getty Images
Image caption Під час виступу в ООН Зеленський розповів про відомого українського оперного співака Василя Сліпака, а також показав кулю калібром 12,7 мм, яка "зупинила його життя" на Донбасі
Президент України Копирайт изображения twitter.com/ZelenskyyUa/
Image caption Президент України та перша леді на Офіційному прийнятті у Дональда і Меланії Трамп

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