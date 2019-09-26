Копирайт изображения Princess Eugenie Image caption Заручини відбулися в Італії

Британська принцеса Беатріс заручилася зі своїм хлопцем Едуардо Мапеллі Моцці.

Про це повідомили її батьки - герцог і герцогині Йоркські.

31-річна Беатріс - онука королеви Єлизавети II. Вона є дев'ятою в черзі на британський престол.

Заручини відбулися в Італії. Шлюб запланований на наступний рік.

"Ми обоє дуже раді вирушити в цю життєву пригоду", - сказано в заяві пари.

"У нас стільки спільних інтересів і цінностей, і ми знаємо, що це підтримуватиме нас у майбутньому - у всі ці роки, повні любові і щастя", - ідеться в заяві.

Копирайт изображения Princess Eugenie Image caption Пара каже, що "надзвичайно щаслива" поділитися новиною

Кореспондент BBC із питань королівської родини Джонні Даймонд каже, що Беатріс та Едуардо зустрічаються вже близько двох років.

На публіці їх бачили лише кілька разів. Усе розвивавалося "досить швидко", каже кореспондент.

За його словами, пан Мапеллі Моцці - заможний бізнесмен, який має сина від попередніх стосунків.

Він - директор Banda, фірми, що займається нерухомістю.

Копирайт изображения Princess Eugenie Image caption Молодша сестра Беатріс, принцеса Євгенія, виклала фото обручки в Instagram

Торік одружилася сестра Беатріс - принцеса Євгенія.

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