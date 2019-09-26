Авіалінії почали попереджати пасажирів, які місця зайняті дітьми

Копирайт изображения Andrey Popov

Авіакомпанія Japan Airlines додала функцію, яка допомагає пасажирам уникнути дитячого плачу під час польоту.

Відтепер, купуючи квитки, користувач бачить на схемі, які місця будуть зайняті пасажирами з дітьми до двох років.

Один мандрівник сказав, що ця функція дозволить йому дізнатись, де діти "планують кричати ... під час 13-годинної поїздки".

Деякі коментатори в Twitter закликали його бути більш толерантним, а інші заявили, що проблему можна легко вирішити за допомогою шумопоглинальних навушників.

На сайті Japan Airlines повідомляють, що система не є ідеальною і буде показувати лише ті місця з дітьми, які викупили через їхній сайт.

Якщо ж квиток забронювали через третю сторону або відбулася зміна літака в останню хвилину, такі дані відображатись не будуть.

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