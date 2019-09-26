Трамп скасував візит Пенса на інавгурацію Зеленського для тиску - інформатор

Копирайт изображения Getty Images

Чиновники адміністрації Трампа намагалися "заблокувати" публікацію стенограми телефонного дзвінка президента США Дональда Трампа до президента України Володимира Зеленського, а сам президент США бажав змусити Володимира Зеленського до співпраці. Про це йдеться у скарзі інформатора - офіцера американської розвідки, опублікованій сьогодні.

"За кілька днів після телефонного дзвінка я дізнався від численних чиновників США, що високопосадовці Білого дому втручалися, щоб "заблокувати" всі записи про телефонний дзвінок, особливо офіційну стенограму, що була зроблена - як це прийнято - ситуаційною кімнатою Білого дому", - зазначив інформатор.

"Кілька американських чиновників казали мені, що українське керівництво спонукали вважати, що зустріч чи телефонний дзвінок між президентом та президентом Зеленським залежатиме від того, чи виявить Зеленський готовність "грати в м'яч" (співпрацювати. - Ред.) з питань, які публічно озвучували пан Луценко (на той момент генпрокурор України. - Ред.) та пан Джуліані (адвокат Трампа. - Ред.)", - повідомив інформатор.

Як йдеться у скарзі, 14 травня Дональд Трамп наказав віцепрезиденту Майклу Пенсу скасувати візит до України на інавгурацію Зеленського. Замість нього американську делегацію очолив міністр енергетики Рік Перрі.

Скарга інформатора була написана ще 12 серпня, через два тижні після розмови Трампа та Зеленського. Внаслідок цієї скарги Білий Дім мусив оприлюднити стенограму розмови, а у Палаті представників почалося розслідування в рамках процедури імпічменту президента.

Інформатор повідомив у скарзі, що з середини травня неодноразово чув від американських чиновників занепокоєння каналом комунікації з Києвом, який встановив для Дональда Трампа його адвокат Руді Джуліані.

За словами цих чиновників, президент Трамп не бажав зустрічатися з Зеленським поки не побачить, як він діятиме на посаді.

У своїй скарзі інформатор звинувачує президента США в тому, що той "використовує владу свого уряду, щоб домогтися втручання іноземної держави у вибори 2020 року в США".

"Це втручання включає, серед іншого, тиск на іноземну державу для розслідування щодо одного з головних внутрішньополітичних конкурентів президента", - йдеться у документі.

На думку інформатора, поведінка Трампа становить "серйозну або кричущу проблему, зловживання або порушення закону".

Дональд Трамп вже відреагував на оприлюднення скарги.

"Це найбільше сміття в історії американської політики", - написав він у Twitter.

Він звинуватив Демократичну партію в намаганні зруйнувати Республіканську партію та її цінності.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В.о. директора Національної розвідки США Джозеф Магуайр заявив у Конгресі, що інформатор зробив все правильно -"на кожному кроці"

Натомість в.о. директора Національної розвідки США Джозеф Магуайр заявив, що схвалює дії інформатора.

"Я вважаю, що інформатор зробив правильно. Я думаю, що він дотримувався закону на кожному кроці", - наголосив він під час свідчень під присягою у Конгресі, назвавши випадок безпрецедентним.

Що у стенограмі розмови 25 липня?

Копирайт изображения Getty Images

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Коментуючи опублікований запис, Дональд Трамп наголосив, що це була дружня розмова, в якій не було жодного тиску на президента України. Натомість його опоненти з Демократичної партії вважають, що підстав для імпічменту після публікації стало навіть більше.

В опублікованій стенограмі розмови Трамп закликає Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані, критикує "несправедливе звільнення" українського генерального прокурора Віктора Шокіна і негативно оцінює експосла США в Україні Марі Йованович.

Він також згадує про розслідування Шокіна щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Хантер Байден - син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є можливим суперником Трампа на виборах.

"Є багато розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хоче дізнатися більше про це. Тому, якщо б ви могли зробити щось разом з генпрокурором, було б чудово. Байден хвалився, що зупинив обвинувачення, якби ви могли глянути на це... Це мені здається жахливим", - коментує Дональд Трамп цю справу.

Зеленський у відповідь обіцяє президенту США, що новий генпрокурор України буде на 100% його людиною, що він вивчить ситуацію.

"Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання (йдеться про компанію Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Хантер Байден, розслідування щодо якої проводив генпрокурор Шокін. - Ред.)", - обіцяє Зеленський.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!