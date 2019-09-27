Мами з "командним тоном" не здатні переконати підлітків у своїй правоті

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Мами, які використовують "командний тон" у спілкуванні з підлітками, з більшою ймовірністю наразяться на суперечку, аніж на позитивну відповідь.

Про це йдеться у новому дослідженні Університету Кардіффа. Вчені вивчали, як респонденти 14 і 15 років реагують на одні й ті самі вказівки і прохання, які доносяться до них по-різному.

З'ясувалося, що мами, які переконували підлітків більш "теплим" тоном і в інтонаціях яких відчувалася підтримка та заклик до співпраці, отримали кращі результати, аніж ті мами, які намагаються чинити на підлітків тиск.

В рамках дослідження вчені вивчили реакцію понад тисячі підлітків на традиційні для такого віку прохання - приміром, виконати домашню роботу чи зібратися до школи.

Вчені використовували записи, зроблені, мамами. При цьому дослідження не вивчало, як підлітки реагують на слова батька.

За словами дослідників, коли мами намагалися тиснути на дітей за допомогою "командного тону", ті з більшою ймовірністю починали сперечатися і йти на конфлікт.

"Нейтральний тон" викликав загалом нейтральну реакцію, а от "теплі інтонації" мами виявилися найуспішнішим способом змусити підлітків виконати прохання.

Одна із авторок дослідження Нетта Вайнштейн каже, що батькам важливо пам'ятати про цю особливість сприйняття їхніх прохань.

"Часто батьки просто забувають про це - через стрес або втому", - додає вона.

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