Скаргу на Трампа написав агент ЦРУ, який працював у Білому домі - ЗМІ

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Скаргу щодо скандальної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, яка стала приводом для запуску процедури імпічменту американського президента, написав агент ЦРУ.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляють одразу кілька американських ЗМІ - зокрема, The New York Times, Washington Post і Reuters.

За їхніми даними, ця людина раніше працювала в Білому домі. Його ім'я видання не розкривають.

Під час розмови, яка відбулася ще наприкінці липня, Трамп просив Володимира Зеленського посприяти розслідуванню справи щодо Джо Байдена - свого політичного опонента і ймовірного суперника на майбутніх президентських виборах.

Багато хто розцінив такі прохання Трампа як використання президентських повноважень в особистих цілях, і кілька днів тому у США було розпочато формальну процедуру імпічменту президента.

Сам Дональд Трамп заперечує усі звинувачення про тиск на Володимира Зеленського.

Водночас видання Los Angeles Times напередодні виклало аудіозапис, на якому чутно, як Трамп вимагає від підлеглих дізнатися, хто надав інформацію інформатору.

"Я хочу знати, що це за людина, хто дав інформатору цю інформацію", - сказав Трамп.

Він також натякнув на практику страти шпигунів, яка існувала в минулому: "Ви ж знаєте, що ми робили у старі часи, коли були розумними? Шпигуни, зрада - ми боролися з цим трохи по-іншому, ніж робимо це зараз".

Ця ремарка президента США вже викликала критику з боку його опонентів, які припускають, що Трамп хоче помститися тому, хто передав інформацію про розмову із Зеленським.

Скандальна розмова

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В опублікованій стенограмі розмови, яка відбулася 25 липня, Трамп закликає Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані, критикує "несправедливе звільнення" українського генерального прокурора Віктора Шокіна і негативно оцінює експосла США в Україні Марі Йованович.

Він також згадує про розслідування Шокіна щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Хантер Байден - син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є можливим суперником Трампа на виборах.

"Є багато розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хоче дізнатися більше про це. Тому, якщо б ви могли зробити щось разом з генпрокурором, було б чудово. Байден хвалився, що зупинив обвинувачення, якби ви могли глянути на це... Це мені здається жахливим", - коментує Дональд Трамп цю справу.

Зеленський у відповідь обіцяє президенту США, що новий генпрокурор України буде на 100% його людиною, що він вивчить ситуацію.

"Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання (йдеться про компанію Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Хантер Байден, розслідування щодо якої проводив генпрокурор Шокін. - Ред.)", - обіцяє Зеленський.

Трамп та імпічмент

Ввечері 24 вересня Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що розпочинає формальну процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.

Пелосі дала вказівку комітетам Палати представників визначити, чи дійсно існують підстави для відсторонення Трампа від влади.

В разі, якщо комітети дійдуть висновку, що докази провини президента є достатніми, вони рекомендуватимуть провести голосування щодо імпічменту у нижній палаті Конгресу.

Для схвалення цього рішення достатньо буде простої більшості голосів.

Після цього питання про імпічмент має бути розглянуто Сенатом - верхньою палатою Конгресу. Тут для схвалення імпічменту, за це має проголосувати дві третини законодавців.

Наразі Сенат контролюється республіканцями і до цього часу експерти називали підтримку ними імпічменту малоймовірною.

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