Що зміниться з 1 жовтня: вилучення монет і монетизація комунальних пільг

Копирайт изображения UNIAN Image caption 1, 2, 5 і 25 копійок поступово зникнуть з обігу

Повне вилучення перших монет, монетизація комунальних пільг, додаткові умови отримання субсидій, осінній призов та включення фар удень - усе це вже з 1 жовтня.

Монети 1,2 та 5 копійок вилучать та переплавлять

З 1 жовтня 2019 року з обігу будуть вилучені монети у 1, 2 та 5 копійок.

"З 1 жовтня 2019 року українці більше не зможуть використовувати монети 1, 2 та 5 копійок для здійснення розрахунків готівкою, - заявив заступник голови Національного банку України Сергій Холод. - Але це не привід для хвилювання. Упродовж наступних трьох років усі зможуть обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів у банках та у Національному банку".

Обміняти копійки у сумі, кратній 10 копійкам, можна буде впродовж трьох років - до 30 вересня 2020 року у відділеннях усіх українських банків, а після цього - у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).

Вилучені з обігу монети будуть утилізовані Національним банком, а метал піде на переплавку.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів 27 квітня в обіг виходять нові монети НБУ - номіналом 1 і 2 гривні.

Поступово із обігу виводитимуться і монети у 25 копійок, - хоча наразі ними можна розплачуватися, але із банків вони вже не повертатимуться в обіг.

Комунальні пільги почнуть виплачувати у готівці

З 1 жовтня пільги на оплату комунальних послуг можна буде отримати готівкою.

При цьому обидві системи надання пільг - у готівковій та безготівковій формі - існуватимуть паралельно.

Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через "Ощадбанк". У Мінсоцполітики кажуть, що це зроблено для тих громадян, які звикли до певного механізму дій і не бажають його змінювати.

Пільги у готівковій формі - "монетизовані" пільги - можна отримати на підставі заяви, яку слід подавати до органів соціального захисту, які, у свою чергу, передаватимуть їх до Мінсоцполітики, а звідти - до "Ощадбанку".

На початку цього року готівкою почали виплачувати комунальні субсидії.

Субсидіантів ще раз відсіють

Згідно із урядовою постановою №807, з 1 жовтня набуває чинності новий порядок перевірки претендентів на отримання комунальних субсидій. Зокрема, претендувати на субсидії не зможуть ті, в кого:

опалювана площа житлового приміщення перевищує 120 кв. м для квартир у багатоквартирному будинку, 200 кв. м для індивідуальних будинків

будь-хто із складу домогосподарства має авто, що підлягає держреєстрації і з дати випуску якого минуло менше 5 років

у складі домогосподарства або сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і при цьому за інформацією податкової та Пенсійного фонду у них взагалі відсутні доходи або нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної зарплатні встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, а також якщо вони не сплачують ЄСВ

будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із його складу протягом року перед зверненням за призначенням житлової субсидії придбав або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг) згідно із соціальною нормою житла на суму, яка на дату оплати перевищує 50 тис. грн

якщо є інформація про наявність простроченої понад місяць заборгованості з оплати комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів

громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди

у складі домогосподарства або сім'ї члена домогосподарства є особи, які за даними Єдиного реєстру боржників мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці.

У проєкті бюджету на 2020 рік уряд заклав 47,6 млрд грн на виплату комунальних субсидій. Цього року на субсидії було закладено 55 млрд грн.

Осінній призов

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1 жовтня починається осіння призовна компанія, під час якої Міноборони планує залучити понад 15000 призовників строкової військової служби. Як і раніше, відправляти в зону проведення операції об'єднаних сил призовників не будуть.

Зокрема, 9000 чоловік мають бути залучені до Збройних сил, 4400 - у Нацгвардію, 1000 - в Держприкордонслужбу, 800 - у Держспецслужбу транспорту.

Вік призовників - від 20 до 27 років.

Призов триватиме до 31 грудня 2019 року.

Темна пора року

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Згідно із Правилами дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня на всіх авто поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Це правило діє цілодобово, тобто і в світлу частину доби. Вважається, що це має додатково позначати транспортний засіб в осінньо-зимовий період і запобігти ДТП.

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