У чайних пакетиках знайшли мільярди часток мікропластику

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Деякі чайні пакетики брендів преміум-класу можуть залишати у чашці мільярди мікроскопічних часток пластику.

Такого висновку дійшли канадські вчені після тестування чайної заварки.

Мікропластік широко розповсюджений у навколишньому середовищі. Він міститься у водопровідній і пляшковій воді, навіть у деяких продуктах харчування.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) раніше вважала, що мікропластик у питній воді не несе жодної загрози.

Але нещодавно представники ВООЗ заявили, що ці результати досліджень ґрунтуються на "обмеженій інформації", а проблема вимагає більш глибокого опрацювання.

Дослідники з Університету Макгілла в Монреалі також закликали більш ретельно вивчити вплив мікропластику на здоров'я людини, зокрема дослідити шматочки пластикового сміття довжиною менше, ніж п'ять міліметрів.

Для дослідження вони купили чотири різних види чаю популярних марок у пластикових пакетиках. Зазвичай для виготовлення чайних пакетиків використовують папір, але деякі преміальні бренди перейшли на використання пластикової сітки.

Вчені висипали чай і занурили порожні пакетики у воду, нагріту до 95 градусів за Цельсієм, як під час заварювання. З'ясувалося, що один пластиковий пакетик виділяє в гарячу воду близько 11,6 млрд часток мікропластику і 3,1 млрд часток нанопластику. Побачити їх неозброєним оком неможливо.

За словами вчених, рівень вмісту мікропластику в такому чаї набагато вищий за раніше заявлений показник для продуктів харчування, пише видання Environmental Science and Technology.

За словами дослідниці Лори Ернандез, вони були здивовані кількістю пластику в порівнянні з тими даними, про які йшлося в попередніх звітах ВООЗ, зокрема про вміст пластику у пляшковій воді.

Можливо, коли організація говорила про відсутність небезпеки мікропластика, вона не розглядала вплив киплячої води на пластикову упаковку, додали вчені.

Пані Ернандес зазначила, що їхнє дослідження змусить споживачів задуматися про те, що вони п'ють, і більш свідомо робити покупки.

"Не потрібно фасувати чай в одноразовий пластик, - сказала дослідниця. - Людям доводиться його ковтати, а природа отримує додаткове сміття".

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