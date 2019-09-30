Зеленський відправив Данилюка у відставку

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Президент Володимир Зеленський відправив у відставку секретаря РНБО Олександра Данилюка. Указ про це з'явився на сайті президента.

Раніше була інформація, що Данилюк сам написав заяву про відставку - ще перед поїздкою Зеленського до США. Тоді Данилюк заявив, що лишається на роботі до рішення президента.

Він був частиною команди Володимира Зеленського з самого початку передвиборчої кампанії - відповідав за міжнародні відносини, економіку, фінансову і банківську політику.

Наприкінці травня Зеленський призначив його секретарем РНБО.

У попередні роки Данилюк працював у декількох інвестиційних фондах, у тому числі в Москві та Лондоні, був радником прем'єр-міністра Юрія Єханурова та позаштатним радником Віктора Януковича.

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Після обрання Петра Порошенка президентом пан Данилюк став його представником в уряді та заступником голови президентської адміністрації.

У квітні 2016 року Верховна Рада призначила Олександра Данилюка міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана. Але згодом у нього виник конфлікт з прем'єром, який переріс у публічну площину.

У травні 2018 року уряд вп'яте відмовився призначити заступником міністра кандидатуру, яку подав Данилюк. Через це голова Мінфіну написав листа послам країн "Великої сімки", у якому поскаржився на прем'єра.

За місяць, у червні 2018 року, Володимир Гройсман вніс до парламенту пропозицію звільнити Олександра Данилюка, яку депутати схвалили наступного дня.

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