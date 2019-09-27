Скалецька про конфлікт у МОЗ: не я цю війну почала, але я її завершу
Наступниця Уляни Супрун, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що має підтримку прем'єра і президента, а сварка в міністерстві не впливає на роботу МОЗ.
Міністр у Facebook прокоментувала конфлікт, який нещодавно розгорівся між керівниками директоратів МОЗ і заступником пані Скалецької Михайлом Загрійчуком.
Після цього конфлікту чиновники МОЗ заявили про загрозу медреформі, тиск і переслідування з боку нового керівництва МОЗ і звернулися за захистом до прем'єра Олексія Гончарука.
Попередниця чинного міністра, Уляна Супрун, підтримала чиновників МОЗ.
- Скандал з людьми Супрун: що відбувається у МОЗ?
- Перший скандал навколо нового міністра охорони здоров'я: у чому справа
- Зоряна - не Уляна. Все, що ви хотіли знати про плани Скалецької
- "Має хребет і бойова" - Зоряна Скалецька стала міністром здоров'я
На вихід
"У МОЗ буде проводитися аудит. За його результатами найкращі, найефективніші працівники залишаться працювати на державу і український народ. Хто за картинками ховає неефективність і бездіяльність - на вихід", - йдеться у заяві Зоряни Скалецької.
Вона запевнила, що робота міністерства йде у звичайному режимі, а внутрішня сварка між одним із заступників та частиною колективу відомства "не впливає на те, щоб швидка доїхала до пацієнта вчасно, були ліки, готувались закони".
"Реформа державної служби - щоб професійні чиновники працювали на державу і не були політиками. Тому мені не зрозуміло, чому чиновники тиснуть на мене політичними засобами. У цьому мене підтримав прем'єр-міністр", - заявила міністр.
При цьому запевнила, що вивчає інформацію про проблеми з ліками, а також про проблеми при закупівлі швидких.
У відкритому листі чиновників до МОЗ сказано, що зараз блокуються закупівлі машин екстреної медичної допомоги.
"Окрема увага - про закупівлі автомобілів. СБУ повідомило мене, що документи, які мені надали на підпис, мають ознаки корупції (розтрати) на 100 млн гривень. Про це кілька тижнів назад я повідомила і департаменти охорони здоров'я в областях", - заявила пані Скалецька.
Скалецька запевнила, що у неї буде зустріч з колективом МОЗ: "Спілкуюсь з усіма, дослухаюсь, працюємо спільно".
"Не я цю війну почала, але я її завершу", - заявила Зоряна Скалецька.
Скандал на третьому тижні
На третьому тижні роботи нового керівництва МОЗ спалахнув великий скандал у той час, коли сама міністр Зоряна Скалецька перебувала з візитом у США.
- Скандал з людьми Супрун: що відбувається у МОЗ?
- Перший скандал навколо нового міністра охорони здоров'я: у чому справа
Заступник Скалецької Михайло Загрійчук мав скандальну розмову з чиновниками МОЗ, яка була оприлюднена у ЗМІ.
Йдеться про конфлікт з керівниками директоратів, департаментів МОЗ, які прийшли працювати у відомство впродовж останніх трьох років, тобто за часів Уляни Супрун і в результаті відкритих конкурсів.
Чиновники МОЗ заявили про тиск і репресії у відомстві, що їх просять звільнятися, якщо вони не згодні з якимись з дій нового керівництва. Вони попросили захисту у прем'єра Олексій Гончарука, звернувшись до нього з відкритим листом.
"Дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров'я в Україні… Тобто для того, щоб вам запропонували звільнитись "по-хорошому", достатньо просто мати власну думку і силу захищати закон і зміни, які мають стати відчутними для всіх українців якомога скоріше. Нам прямо кажуть, що тепер треба працювати "по понятиям", - йдеться у зверненні чиновників МОЗ до прем'єра.
Керівництво МОЗ чиновники цього ж відомства звинуватили у блокуванні роботи: мовляв, не підписуються документи щодо закупівель та поставки ліків, блокуються закупівлі машин екстреної допомоги, блокуються документи, необхідні для запуску наступного етапу медреформи.
"Нове керівництво хоче "своїх" людей на посадах, якими можна керувати в ручному режимі", - обурилась і підтримала колег колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун.
"Якщо нові професійні державні службовці пишуть колективного листа до прем'єра і кажуть про тиск - це дуже серйозно і тривожно", - написав у Facebook ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк.
Конфлікт у МОЗ є ознакою повернення до старої політики і це необхідно зупинити, заявили у парламентській фракції "Голос", депутатом якої є Ольга Стефанишина, колишня заступниця Уляни Супрун.
У МОЗ ситуацію з конфліктом довкола співробітників зводять до того, що у відомстві має відбутися аудит, а чиновники його бояться.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!