Скалецька про конфлікт у МОЗ: не я цю війну почала, але я її завершу

Копирайт изображения unian Image caption Скалецька: мені не зрозуміло, чому чиновники тиснуть на мене політичними засобами

Наступниця Уляни Супрун, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що має підтримку прем'єра і президента, а сварка в міністерстві не впливає на роботу МОЗ.

Міністр у Facebook прокоментувала конфлікт, який нещодавно розгорівся між керівниками директоратів МОЗ і заступником пані Скалецької Михайлом Загрійчуком.

Після цього конфлікту чиновники МОЗ заявили про загрозу медреформі, тиск і переслідування з боку нового керівництва МОЗ і звернулися за захистом до прем'єра Олексія Гончарука.

Попередниця чинного міністра, Уляна Супрун, підтримала чиновників МОЗ.

На вихід

"У МОЗ буде проводитися аудит. За його результатами найкращі, найефективніші працівники залишаться працювати на державу і український народ. Хто за картинками ховає неефективність і бездіяльність - на вихід", - йдеться у заяві Зоряни Скалецької.

Вона запевнила, що робота міністерства йде у звичайному режимі, а внутрішня сварка між одним із заступників та частиною колективу відомства "не впливає на те, щоб швидка доїхала до пацієнта вчасно, були ліки, готувались закони".

"Реформа державної служби - щоб професійні чиновники працювали на державу і не були політиками. Тому мені не зрозуміло, чому чиновники тиснуть на мене політичними засобами. У цьому мене підтримав прем'єр-міністр", - заявила міністр.

При цьому запевнила, що вивчає інформацію про проблеми з ліками, а також про проблеми при закупівлі швидких.

У відкритому листі чиновників до МОЗ сказано, що зараз блокуються закупівлі машин екстреної медичної допомоги.

"Окрема увага - про закупівлі автомобілів. СБУ повідомило мене, що документи, які мені надали на підпис, мають ознаки корупції (розтрати) на 100 млн гривень. Про це кілька тижнів назад я повідомила і департаменти охорони здоров'я в областях", - заявила пані Скалецька.

Скалецька запевнила, що у неї буде зустріч з колективом МОЗ: "Спілкуюсь з усіма, дослухаюсь, працюємо спільно".

"Не я цю війну почала, але я її завершу", - заявила Зоряна Скалецька.

Скандал на третьому тижні

На третьому тижні роботи нового керівництва МОЗ спалахнув великий скандал у той час, коли сама міністр Зоряна Скалецька перебувала з візитом у США.

Заступник Скалецької Михайло Загрійчук мав скандальну розмову з чиновниками МОЗ, яка була оприлюднена у ЗМІ.

Йдеться про конфлікт з керівниками директоратів, департаментів МОЗ, які прийшли працювати у відомство впродовж останніх трьох років, тобто за часів Уляни Супрун і в результаті відкритих конкурсів.

Чиновники МОЗ заявили про тиск і репресії у відомстві, що їх просять звільнятися, якщо вони не згодні з якимись з дій нового керівництва. Вони попросили захисту у прем'єра Олексій Гончарука, звернувшись до нього з відкритим листом.

"Дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров'я в Україні… Тобто для того, щоб вам запропонували звільнитись "по-хорошому", достатньо просто мати власну думку і силу захищати закон і зміни, які мають стати відчутними для всіх українців якомога скоріше. Нам прямо кажуть, що тепер треба працювати "по понятиям", - йдеться у зверненні чиновників МОЗ до прем'єра.

Керівництво МОЗ чиновники цього ж відомства звинуватили у блокуванні роботи: мовляв, не підписуються документи щодо закупівель та поставки ліків, блокуються закупівлі машин екстреної допомоги, блокуються документи, необхідні для запуску наступного етапу медреформи.

"Нове керівництво хоче "своїх" людей на посадах, якими можна керувати в ручному режимі", - обурилась і підтримала колег колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун.

"Якщо нові професійні державні службовці пишуть колективного листа до прем'єра і кажуть про тиск - це дуже серйозно і тривожно", - написав у Facebook ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк.

Конфлікт у МОЗ є ознакою повернення до старої політики і це необхідно зупинити, заявили у парламентській фракції "Голос", депутатом якої є Ольга Стефанишина, колишня заступниця Уляни Супрун.

У МОЗ ситуацію з конфліктом довкола співробітників зводять до того, що у відомстві має відбутися аудит, а чиновники його бояться.

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