З понеділка у Києві увімкнуть опалення. Але не всім
Київська влада обіцяє розпочати опалювальний сезон вже з наступного тижня. Про це повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко.
Київ готовий розпочати опалювальний сезон, глобальних проблем немає, запевнив чиновник.
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За словами пана Науменка, вже з понеділка, 30 вересня, за індивідуальними заявками розпочнуть підключення тепла до лікарень, шкіл, дитячих садків.
Підключення житлових будинків буде "в установленому порядку", тобто з 15 жовтня, а також з урахуванням температури повітря.
Опалення включають, якщо середньодобова температура опускається нижче +8 градусів і тримається на такому рівні щонайменше три дні, розповів чиновник.
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