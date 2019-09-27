Європа може втратити майже половину своїх дерев. І каштани теж

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Кінський каштан опинився під загрозою зникнення.

Міжнародний Союз Охорони Природи (МСОП) додав його до списку 400 європейських видів рослин, яким загрожує вимирання.

Крейг Хілтон-Тейлор, голова "Червоної книги Європи" МСОП, назвав таку ситуацію "дуже тривожною".

"Дерева - це основа життя на Землі, а європейські дерева в усьому своєму різноманітті є джерелом їжі та притулку для багатьох видів тварин і птахів. Вони також дуже важливі для розвитку економіки", - сказав він.

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Експерти "Червоної книги Європи" вже провели "інвентаризацію" усіх видів європейських тварин, які перебувають під загрозою зникнення.

Нещодавно вони почали аналізувати стан 454 видів дерев, які "мешкають" на континенті.

Вчені виявили, що:

42% рослин загрожує зникнення

58% рослин-ендеміків (види, що мають обмежений ареал) перебувають під загрозою.

Особливу увагу вчених привернув кінський каштан, популяція якого стрімко скорочується по всій Європі. Крім того, статус "уразливий" був наданий майже 200 різновидам горобини.

Копирайт изображения Wikicommons Image caption В останні роки в Європі зменшується популяція горобини

Вчені також назвали загрози, які сприяють зникненню рослин. Це, зокрема, шкідники, хвороби, конкуренція з боку інвазивних (чужорідних) рослин, зникнення лісів, неконтрольована вирубка лісів, зміни в сфері користування землею та лісові пожежі.

Стівен Бахман, фахівець з охорони природи в Королівських ботанічних садах К'ю, сказав, що дерева відіграють важливу роль у підтримці й поліпшенні нашого життя.

"Цей звіт заповнює важливу прогалину у наших знаннях про стан загрози для європейських дерев, а його результати показують надзвичайно високий рівень ризику зникнення. Це вимагає термінових і ефективних дій для збереження рослин на всіх рівнях".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гра в каштани дуже популярна в Британії

Другий звіт МСОП виявив, що майже половина всіх видів чагарників у Європі перебувають під загрозою зникнення через втрату і знищення ареалів дикої природи, а також через негативний вплив сільського господарства, інвазивні види рослин і зміни клімату.

Люк Бас, директор європейського регіонального відділення МСОП, наголосив, що діяльність людини є причиною скорочення популяцій дерев по всій Європі.

"Цей звіт показав, у якому жахливому стані перебувають безліч видів, що складають основу європейських екосистем і підтримують життєдіяльність планети".

Майк Седон, виконавчий директор Британського лісового господарства, заявив, що "кліматична криза" є реальною загрозою для лісових масивів, і це підвищує ризик появи шкідників і хвороб.

"Ми робимо все, для того, щоб наші ліси були стійкими до змін клімату та інших загроз. Для цього ми засаджуємо їх деревами різних видів, зокрема місцевими, які ростуть лише у Великій Британії", - сказав він.

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