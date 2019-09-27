У Росії заборонили курити на балконах. Чому?

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Російські курці отримали нові обмеження після того, як міністерство з надзвичайних ситуацій оголосило, що паління на балконах багатоквартирних будинків заборонять.

У протипожежні правила в цій країні внесли зміни. За новими правилами, на балконах квартир, а також у гуртожитках та готелях заборонено "відкритий вогонь".

Запалювання сірників і куріння там класифікують як відкритий вогонь, кажуть російські чиновники.

Також заборонять шашлики та запалення свічок, йдеться у повідомленні.

Спочатку була певна плутанина щодо того, чи стосується заборона паління. Один з представників тютюнової галузі наполягав на тому, що нові правила стосуються "алкоголіків, які роблять шашлики на балконі".

Але згодом у міністерстві надзвичайних ситуацій Росії заявили, що паління заборонено.

За порушення цих правил пожежної безпеки будуть штрафувати на 47 доларів. Залишений недопалок, що спричинив пожежу, може призвести до кримінальної відповідальності.

"У чому користь балкона, якщо ви не можете курити?"

Віталій Шевченко, BBC Моніторинг

Коли 1 жовтня заборона почне діяти, її наслідки будуть значними.

Російські міста здебільшого складаються з багатоповерхівок, а балкони — це місце, де люди зазвичай курять, коли вони вдома. Мало хто буде готовий одягнутися і спуститися на ліфті вниз лише для паління.

І це дуже поширена думка серед користувачів в Інтернеті.

"В чому користь балкона, якщо ви не можете курити там?",- запитав один коментатор на популярному веб-сайті TJournal.

"Заборона палити на власних балконах є безглуздою. Уряд просто заборонив людям користуватися власним майном", - йдеться в одному популярному твіті.

"І це така робота, за яку ми платимо уряду мільярди рублів кожен рік", - йдеться в іншому.

Голова Всеросійського руху за права курців Андрій Лоскутов також обурений. "Вони заборонили це скрізь, де могли. Тепер вони згадали, що забули про балкони", - заявив він інформаційному агентству "Інтерфакс".

"Росіянам доведеться просто знайти якесь інше місце для паління", - зазначили в репортажі російського 5 каналу.

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