Трамп: президентам тепер взагалі не можна буде говорити

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Президент США Дональд Трамп заявив, що скандал навколо його розмови з українським президентом Володимиром Зеленським може привести до того, що американським лідерам в майбутньому взагалі не можна буде розмовляти із закордонними колегами.

"Якщо навіть ця ідеальна розмова з президентом України не вважається прийнятною, то тоді жодному майбутньому президенту США не можна буде говорити з жодним іноземним лідером", - йдеться у Twitter Трампа.

Раніше господар Білого дому неодноразово називав ситуацію навколо його розмови з президентом України Володимиром Зеленським "полюванням на відьом". Він зазначав, що їх телефонна розмова була "ідеальною".

Опублікована розмова

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Під час цієї розмови Трамп закликав Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані, розкритикував "несправедливе звільнення" генпрокурора Віктора Шокіна і негативно оцінив експосла США в Україні Марі Йованович. Також обоє розкритикували лідерів Німеччини і Франції через те, що ті "не роблять достатньо для України".

Трамп також згадував у розмові про розслідування Шокіна щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Хантер Байден - син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є можливим суперником Трампа на виборах.

Коментуючи опублікований запис, Дональд Трамп наголосив, що це була дружня розмова, в якій не було жодного тиску на президента України.

Розмова президентів, про яку йде мова, відбулася ще наприкінці липня, проте опинилася у центрі уваги ЗМІ у вересні. Саме через неї у США запустили процедуру імпічменту Дональда Трампа.

Про що саме говорили президенти, до цього часу було невідомо, проте американська преса повідомляла, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, переконуючи його розпочати розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена або його сина.

Байден - найімовірніший суперник Трампа на майбутніх виборах, тому багато хто розцінив поведінку чинного президента як зловживання повноваженнями з метою нашкодити своєму потенційному супернику.

Опоненти Трампа з Демократичної партії вважають, що після публікації розмвои стало ще більше підстав для імпічменту Трампа.

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