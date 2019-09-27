Дорогою Діани. Принц Гаррі пройшов мінним полем в Анголі

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Принц Гаррі пройшов частково розмінованим полем в Анголі. Те ж саме 22 роки тому зробила його мати, принцеса Діана - в рамках кампанії щодо заборони виробництва і використання протипіхотних мін, які ще довго вбивають і калічать людей після війни.

На герцогу Сассекському були бронежилет і захисна маска. У його матері було таке ж екіпірування на знаменитих фотографіях 1997 року.

Принц Гаррі пройшов територією колишньої військової бази поряд з містом Діріко.

Перед цим він мав інструктаж з безпеки: йти тільки розміченими стежками, ні до чого не торкатися і не бігти.

Сапери з благодійної організації Halo Trust працюють в цьому районі з серпня. Вони сподіваються повністю очистити територію військової бази до кінця жовтня.

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Halo Trust заснована у 1988 році. Благодійна організація займається знешкодженням боєприпасів у країнах, що постраждали від військових конфліктів. Логотип цієї організації був на бронежилеті принцеси Діани під час її знаменитої "прогулянки".

У своїй промові принц Гаррі подякував Halo Trust за те, що організація допомагає місцевим жителям "знайти мир".

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"Протипіхотні міни - це шрами війни, що ніколи не загоюються. Знешкоджуючи їх, ми можемо допомогти місцевим громадам знайти мир, а мир приносить нові можливості", - сказав він.

Після громадянської війни 1975-2002 років Ангола залишається однією з найбільш замінованих територій в світі, і для того, щоб позбавити країну від цієї спадщини, необхідні міжнародні зусилля, підкреслив принц Гаррі.

Мінування територій стало поширеною військової тактикою в 1960-і роки, і зараз протипіхотні міни є загрозою для мирного населення приблизно в 60 країнах.

За даними організації Landmine Monitor, в 1999-2017 роках від мін загинули або отримали каліцтва 120 тисяч людей. 87 % постраждалих були мирними жителями, майже половина з них - діти.

Той факт, що відомі люди - такі як принц Гаррі - привертають увагу до проблеми, має величезне значення, впевнена представниця Halo Trust Камілль Уоллен.

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За її словами, в 1997-му акція принцеси Діани "трансформувала життя людей, які кожен день живуть поруч з мінами, вони відчули, що їх почули".

Кампанія, до якої приєдналася Діана незадовго до своєї смерті, закликала до повної зупинки виробництва мін. Через кілька місяців після її смерті 122 країни підписали Оттавcьку угоду - конвенцію, яка забороняє використання, виробництво, зберігання і перевезення протипіхотних мін.

Приїзд принца Гаррі став нагадуванням про те, що проблема замінованих територій все ще існує, підкреслила Камилль Уоллен з Halo Trust.

Принц Гаррі також відвідав те саме колишнє мінне поле, яким пройшла його мати в 1997 році. "Тепер це зовсім інше місце. Раніше там був пустир, а зараз вирує життя. Там будинки, школи і магазини", - додала вона.

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