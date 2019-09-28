Курт Волкер подав у відставку через скандал з Трампом - американські ЗМІ

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку, повідомляють CNN та The New York Times з посиланням на джерела.

Як вказує CNN, відставка відбулась за день після оприлюднення звіту інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Україну задля розслідування у Києві справи щодо сина Джо Байдена.

Курт Волкер був названий у цьому звіті.

Видання The New York Times вказує, що Волкер у п'ятницю повідомив про відставку держсекретарю Майку Помпео. Але офіційних повідомлень щодо цього немає.

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Видання, з посиланням на джерело, вказує, що Волкер більше не може бути ефективним на посаді спецпредставника щодо України через можливу причетність до скандалу, який став причиною початку процедури імпічменту президенту США Дональду Трампу.

Раніше радник Дональда Трампа та один з головних фігурантів скандалу Рудольф Джуліані опублікував скан переписки з Куртом Волкером. В ній дипломат говорить про домовленість з радником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком щодо комунікації з Рудольфом Джуліані.

Американські ЗМІ вказують, що Курта Волкера можуть допитати у межах розслідування щодо імпічменту Трампу у Палаті представників США. Так само там буде свідчити колишній посол США в Україні Марі Йованович, яку під час телефонної розмови у липні розкритикували Дональд Трамп та Володимир Зеленський.

Востаннє пан Волкер був в Україні в середині вересня на конференції Yes. Він координує зусилля США щодо вирішення конфлікту на Донбасі та загалом стосунки з Україною з 2017 року.

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