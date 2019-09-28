В Атлантичному океані зникло судно з українцями
В Атлантичному океані внаслідок шторму зникло судно Bourbon Rhode.
За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.
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"Пошукова операція триває, її проводить морська служба порятунку Форт-де-Франса (Франція)", - повідомив BBC News Україна заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
За його словами, український консул у Франції встановив зв'язок з офісом компанії судновласника.
За даними джерел BBC News Україна, на борту судна може бути біля 10 громадян України, але поки цю інформацію офіційно не підтвердили.
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