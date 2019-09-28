Астрономи: ця планета-гігант "не повинна існувати"
Астрономи відкрили незвичайну гігантську планету, яка, якщо вірити сучасним теоріям формування планет, не повинна існувати.
Ця планета віддалена від Землі на 30 світлових років і схожа на Юпітер, але при цьому вона обертається навколо крихітного "червоного карлика" - зірки найпоширенішого типу в нашій Галактиці.
Розмір цієї планети дуже великий у порівнянні з її материнською зіркою. Раніше передбачалося, що навколо "червоних карликів" можуть обертатися лише невеликі планети.
Якщо маса Сонця у 1050 раз більша за масу Юпітера, то ця планета, яку назвали GJ 3512b, менша за свою материнську зірку, карлика GJ 3512, лише у 270 раз.
Це відкриття зробила команда астрономів з різних країн, а результати дослідження опублікував журнал Science.
"Раніше вважалося, що такі планети просто не існують, - прокоментував новину астроном Пітер Вітлі з університету Уоріка у Великій Британії. - Але ми не могли бути в цьому впевнені, тому що за крихітними зірками дуже складно спостерігати, вони дуже бляклі. При цьому "карлики" набагато частіше зустрічаються, ніж великі зірки, такі як Сонце".
У своїх спостереженнях за "червоним карликом" GJ 3512 вчені використовували телескопи з Іспанії та США.
Комп'ютерні моделі
Астрономи створюють комп'ютерні моделі, щоб перевірити свої гіпотези формування планет з газових хмар, що обертаються навколо молодих зірок. Ці моделі показують, що навколо крихітних "червоних карликів" класу М повинні гуртуватися невеликі планети.
"Навколо таких зірок повинні бути планети розміру Землі", - говорить один з авторів дослідження Крістоф Мордасіні, професор Бернського університету в Швейцарії.
"Але GJ 3512b - планета-гігант, її маса лише вдвічі менша, ніж маса Юпітера. Це свідчить про те, що вона, принаймні, на порядок важча, ніж планети, які повинні бути у зірки-карлика відповідно до розроблених моделей", - сказав професор Мордасіні.
Дослідження ставлять під сумнів широко поширену модель формування планет, відому як акреція.
"Зазвичай ми уявляємо собі, що планета-гігант починає формуватися як ядро, що обертає в газовому диску, який оточує молоду зірку. Потім його розмір швидко збільшується, притягаючи до себе частки газу", - пояснює професор Вітлі.
"Але автори [нового дослідження] наполягають, що в дисках навколо маленьких зірок недостатньо матеріалу, щоб це відбулося. Натомість, їм здається найбільш імовірним, що планета сформувалася раптово, коли частина диска зруйнувалася", - додав учений.
"До тепер єдиними відомими нам планетами, сумісними з нестійкими дисками, були кілька молодих, гарячих планет з дуже великою масою, що знаходилися далеко від своїх зірок", - сказав один зі співавторів роботи, опублікованої в журналі Science, Губерт Клар з Інституту астрономії Макса Планка.
"Але з GJ 3512b у нас є дивовижний приклад планети, яка могла з'явитися з нестійкого диска навколо зірки з дуже малою масою. Це відкриття свідчить, що ми повинні переглянути наші моделі", - додав науковець.
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