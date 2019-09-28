Астрономи: ця планета-гігант "не повинна існувати"

Копирайт изображения University of Bern Image caption Планета знаходиться на відстані близько 30 світлових років від Землі

Астрономи відкрили незвичайну гігантську планету, яка, якщо вірити сучасним теоріям формування планет, не повинна існувати.

Ця планета віддалена від Землі на 30 світлових років і схожа на Юпітер, але при цьому вона обертається навколо крихітного "червоного карлика" - зірки найпоширенішого типу в нашій Галактиці.

Розмір цієї планети дуже великий у порівнянні з її материнською зіркою. Раніше передбачалося, що навколо "червоних карликів" можуть обертатися лише невеликі планети.

Якщо маса Сонця у 1050 раз більша за масу Юпітера, то ця планета, яку назвали GJ 3512b, менша за свою материнську зірку, карлика GJ 3512, лише у 270 раз.

Це відкриття зробила команда астрономів з різних країн, а результати дослідження опублікував журнал Science.

Копирайт изображения Calar Alto Observatory Image caption Планету виявили за допомогою даних з обсерваторії Калар-Альто в Іспанії

"Раніше вважалося, що такі планети просто не існують, - прокоментував новину астроном Пітер Вітлі з університету Уоріка у Великій Британії. - Але ми не могли бути в цьому впевнені, тому що за крихітними зірками дуже складно спостерігати, вони дуже бляклі. При цьому "карлики" набагато частіше зустрічаються, ніж великі зірки, такі як Сонце".

У своїх спостереженнях за "червоним карликом" GJ 3512 вчені використовували телескопи з Іспанії та США.

Комп'ютерні моделі

Астрономи створюють комп'ютерні моделі, щоб перевірити свої гіпотези формування планет з газових хмар, що обертаються навколо молодих зірок. Ці моделі показують, що навколо крихітних "червоних карликів" класу М повинні гуртуватися невеликі планети.

"Навколо таких зірок повинні бути планети розміру Землі", - говорить один з авторів дослідження Крістоф Мордасіні, професор Бернського університету в Швейцарії.

"Але GJ 3512b - планета-гігант, її маса лише вдвічі менша, ніж маса Юпітера. Це свідчить про те, що вона, принаймні, на порядок важча, ніж планети, які повинні бути у зірки-карлика відповідно до розроблених моделей", - сказав професор Мордасіні.

Копирайт изображения ESO / M Kornmesser/Nick Risinger

Дослідження ставлять під сумнів широко поширену модель формування планет, відому як акреція.

"Зазвичай ми уявляємо собі, що планета-гігант починає формуватися як ядро, що обертає в газовому диску, який оточує молоду зірку. Потім його розмір швидко збільшується, притягаючи до себе частки газу", - пояснює професор Вітлі.

"Але автори [нового дослідження] наполягають, що в дисках навколо маленьких зірок недостатньо матеріалу, щоб це відбулося. Натомість, їм здається найбільш імовірним, що планета сформувалася раптово, коли частина диска зруйнувалася", - додав учений.

"До тепер єдиними відомими нам планетами, сумісними з нестійкими дисками, були кілька молодих, гарячих планет з дуже великою масою, що знаходилися далеко від своїх зірок", - сказав один зі співавторів роботи, опублікованої в журналі Science, Губерт Клар з Інституту астрономії Макса Планка.

"Але з GJ 3512b у нас є дивовижний приклад планети, яка могла з'явитися з нестійкого диска навколо зірки з дуже малою масою. Це відкриття свідчить, що ми повинні переглянути наші моделі", - додав науковець.

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