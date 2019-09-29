Помер перший і останній президент Криму Мєшков

Копирайт изображения УНИАН Image caption Юрій Мєшков у 2011 році, під час невдалої спроби повернутися до Криму

У лікарні в Московській області Росії помер перший і останній президент Криму Юрій Мєшков, який претендував на контроль над півостровом у 1994-1995 роках. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема, ТАСС та Интерфакс.

Як повідомляє ТАСС, 73-річний Мєшков переніс інсульт на відпочинку у Туреччині, після чого його відправили до лікарні в російському місті Красногорськ 16 вересня. Кілька тижнів чоловік знаходився у тяжкому стані в реанімації.

Про смерть політика російським журналістам повідомила його донька Маріанна Мєшкова. За її словами, Юрій Мєшков бажав бути похованим у Криму.

"Він усіх своїх рідних просив поховати його в Криму", - зазначила вона.

Юрій Мєшков народився у місті Синельникове на Дніпровщині у 1945 році. У радянські часи працював слідчим прокуратури, пізніше адвокатом. На початку 90-х він був одним з лідерів проросійського руху у Криму, який місцева обласна рада у червні 1991 року проголосила автономною республікою.

У 1992 році місцеві депутати ухвалили конституцію республіки, а у січні 1994 року на півострові відбулися вибори президента Республіки Крим, на яких Юрій Мєшков, представник блоку "Росія", отримав майже 73% голосів.

Мєшков обіцяв запровадити у Криму рубль, надати мешканцям російське громадянство і перейти на московський час.

Політик вдався до низки кроків, які ставили під сумнів належність Криму до України і навіть запровадив на його території московський час.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильниці Мєшкова протестують проти позбавлення його влади у березні 1995 року

У березні 1995 року Верховна Рада ухвалила закон "про скасування Конституції і деяких законів Автономної республіки Крим". Посаду Мєшкова було скасовано, незабаром його вислали до Росії.

16 років Мєшков жив у Росії, але вважав себе законно обраним президентом, попри те, що Верховна Рада України скасувала цю посаду.

2 липня 2011-го він повернувся на півострів та закликав до насильницького повалення чинної кримської влади і проведення референдуму про відновлення скасованої центральною владою України в 1995 році Конституції Криму 1992 року. Мєшкова затримали співробітники СБУ. Його вислали з України і заборонили в'їзд на 5 років.

Проте у серпні 2013 року Вищий адміністративний суд України скасував його примусову висилку з території країни.

Політик вітав анексію півострова у 2014 році. Він назвав псевдореферендум на півострові "святом визволення від української окупації".

"Путін заслуговує глибоку шану і повагу за це", - сказав Мєшков у Криму.

Юрій Мєшков зазначав, що досі вважає себе легітимним президентом автономії, оскільки не складав і не передавав своїх повноважень, а також не було імпічменту.

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