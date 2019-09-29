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Глава компанії SpaceX, американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск пообіцяв, що його ракетний корабель Starship має вийти на навколоземну орбіту вже через пів року, а згодом полетіти і на Марс.

Маск показав макет прототипу корабля на випробувальному полігоні компанії в Бока-Чіка в штаті Техас. За словами Маска, в найближчі місяці планується серія його польотних випробувань, в результаті яких корабель має досягти висоти близько 20 км, а потім вийти на низьку орбіту.

Макет корабля, представлений на презентації, вказує, що він буде мати довжину в 50 метрів і діаметр в 9 метрів, а його вантажопідйомність врешті-решт складе 150 тонн.

Для запуску корабля на орбіту створюється нова ракета-носій під назвою Falcon Super Heavy довжиною в 68 метрів і діаметром в 9 метрів.

Ця ракета може оснащуватися різними комбінаціями двигунів марки Raptor, від 24 до 37, в залежності від завдання, яке виконує.

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Кілька разів під час презентації Маск повторив, що його кінцевою метою є заселення людиною інших планет.

Раніше він не раз заявляв, що корабель такого типу використають для доставки на Марс тисячі колоністів, які будуть створювати там перше поселення.

Але ще до цього Маск обіцяв польоти до Місяця і навколомісячні польоти на тому ж кораблі з туристами на борту.

Ці плани викликали критику експертів, більшість яких вважають їх фантастичними.

Водночас один з найбільших замовників компанії SpaceX, американське космічне агентство NASA закликає компанію зосередити всі зусилля на завершенні створення пілотованого корабля Crew Dragon для доставки екіпажів на борт МКС. Цей проєкт неодноразово затримувався внаслідок технічних збоїв, останній з яких стався на початку цього року.

У п'ятницю напружені відносини між NASA та компанією Маска проявилися у дописі головного адміністратора NASA Джима Брайденстіна у Twitter, який написав, що хоча він вітає презентацію Маска, проте має зазначити, що програма NASA зі створення приватного космічного корабля відстає на роки від намічених строків.

"NASA очікує, що компанія виявить таку ж ступінь інтересу до проєкту, в який вкладено чималі кошти американських платників податків, - написав Брайденстін. - Йому вже пора починати приносити плоди".

У суботу Маск відреагував на це зауваження, заявивши, що менш як 5% співробітників його компанії працюють над проєктом Starship.

"Я хотів би пояснити - переважна частина наших ресурсів зосереджена на проєктах Falcon і Dragon, особливо на кораблі Crew Dragon", - заявив Ілон Маск.

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