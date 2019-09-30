Копирайт изображения Reuters Image caption Найдорожчий лот із колекції - білий Lamborghini Veneno Roadster 2014 року випуску

Аукціонний будинок Bonhams виставляє на продаж 25 автомобілів класу люкс, конфіскованих швейцарською владою у віцепрезидента Екваторіальної Гвінеї Теодоріна Нгеми Обіанга, який є сином чинного президента Теодоро Обіанга Нгеми, що править багатою на нафту країною вже 40 років.

Колекція дорогих автомобілів перебувала на території Швейцарії, і, на думку швейцарської влади, її придбали за кошти, здобуті нелегальним шляхом.

За оцінками експертів Bonhams, загальна вартість колекції складе 18,5 млн швейцарських франків (18,7 млн ​​доларів).

"Це виняткова пропозиція. Це приватна колекція суперкарів з дуже невеликим пробігом", - повідомив AFP представник аукціонного будинку Bonhams Філіп Кантор.

Серед найдорожчих лотів - рідкісний білий Lamborghini Veneno Roadster 2014 року випуску, вартість якого оцінюється в 4,8 - 5,7 млн ​​євро і жовтий гібридний суперкар Ferrari з вартістю близько 2,5 млн євро.

Всього в колекції - сім автомобілів Ferrari, три Lamborghini, п'ять Bentley, а також один McLaren і один Maserati.

Виручені від продажу колекції кошти підуть на реалізацію соціальних програм в Екваторіальній Гвінеї.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На цьому фото Теодорін Нгема Обіанг дарує дітям ляльки в рамках благодійної акції

Як колекція потрапила на аукціон?

У 2016 році швейцарська прокуратура порушила стосовно Нгеми-молодшого справу за звинуваченням у відмиванні грошей і нецільовій розтраті державних коштів, але у лютому 2019 року оголосила, що припиняє розслідування.

Швейцарське законодавство передбачає, що звинувачення у фінансових махінаціях у низці випадків можна зняти, якщо підслідний запропонує відповідну компенсацію, яка піде на реалізацію соціальних програм.

Копирайт изображения Reuters Image caption Двомісний суперкар - жовтий Ferrari Enzo - також виставили на продаж

Син правителя Екваторіальної Гвінеї запропонував швейцарській владі свою колекцію автомобілів. Він також повинен покрити швейцарській стороні процесуальні витрати в розмірі 1,3 млн швейцарських франків. Проте ще не зрозуміло, чи виплатить він кошти з особистих статків або з бюджету Екваторіальної Гвінеї.

Перед аукціоном всю колекцію представили ​​в гольф-клубі Bonmont в передмісті Женеви.

Штрафи і вироки по всьому світу

Це не перший випадок, коли Теодоріна Нгему Обіанга правоохоронні органи іноземних держав зобов'язують розпродавати майно.

У 2014 році, згідно з рішенням прокуратури США, на аукціоні продали його маєток у Флориді, автомобіль Ferrari і шість статуй Майкла Джексона в натуральну величину. Арешту також підлягав особистий літак віцепрезидента Екваторіальної Гвінеї Gulfstream, але американська влада не змогли його конфіскувати, оскільки він знаходився на території Екваторіальної Гвінеї.

Нгема-молодший стверджував, що все його американське майно було придбано на законно зароблені кошти.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Теодорін є найбільш вірогідним наступником свого батька - Теодоро Обіанга Нгеми, який править Екваторіальною Гвінеєю з 1979 року

У жовтні 2017 року суд в Парижі заочно засудив його до трьох років позбавлення волі умовно за привласнення державних грошей, які були пізніше витрачені на купівлю активів у Франції. Його звинуватили в розтраті коштів, які в 1000 разів перевищують його офіційну платню за рік.

За даними правоохоронців Франції, на ці гроші син президента Екваторіальної Гвінеї придбав в Парижі шестиповерховий особняк, колекцію дорогих автомобілів і предмети мистецтва.

Суд в Парижі також засудив його до виплати штрафу в розмірі 30 млн євро.

Теодорін Нгема Обіанг - найбільш вірогідний наступник свого батька на посаді президента Екваторіальної Гвінеї.