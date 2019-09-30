Копирайт изображения EPA Image caption Юрій Луценко наголошує, що розслідування проти Джо Байдена і його сина Хантера Байдена може початися лише в США, в України підстав для розслідування не було і немає

Колишній генпрокурор України заявив в інтерв'ю BBC, що немає причин для України проводити розслідування щодо потенційного суперника президента Дональда Трампа на виборах 2020 року Джо Байдена.

Юрій Луценко заявив, що будь-яке розслідування щодо пана Байдена та його сина має розпочатися у США.

"Я не знаю жодних причин проводити розслідування щодо Джо Байдена чи Хантера Байдена (сина Джо Байдена, який працював у раді директорів компанії Burisma, діяльність якої розслідують українські правоохоронці. - Ред.) згідно з українським законодавством", - сказав він.

Обговорення Дональдом Трампом з президентом України Володимиром Зеленським питання розслідування щодо Байденів в Україні призвело до початку розслідування у Конгресі в рамках процедури імпічменту президента США.

Стенограма дзвінка, який пан Трамп зробив Зеленському 25 липня, свідчить, що він закликав його розслідувати недоведені підозри щодо Джо Байдена та його сина.

Копирайт изображения AFP Image caption Під час зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський заявив журналістам, що президент США не чинив на нього жодного тиску

Пан Трамп та його союзники висловлюють припущення, що пан Байден, як віце-президент Барака Обами, у 2016 році заохочував звільнити генпрокурора України Віктора Шокіна, оскільки той проводив розслідування щодо приватної української компанії з видобутку природного газу Burisma, в якій працював Хантер Байден.

Хантер Байден став одним з директорів Burisma у 2014 році, у той час коли його батько займав ключову роль у політиці США щодо України.

Наразі Джо Байден змагається за право стати кандидатом Демократичної партії проти Дональда Трампа на виборах 2020 року.

Що сказав Луценко?

В інтерв'ю кореспонденту BBC у Києві Джоні Фішеру, Юрій Луценко, який став очільником ГПУ невдовзі після відставки Віктора Шокіна і обімав цю посаду до серпня 2019 року, наголосив, що не було планів відкривати розслідування щодо Байденів, і що будь-яке розслідування щодо Хантера Байдена може початися лише у США.

"Це юрисдикція США", - сказав він, додавши, що "ймовірне розкрадання" в Burisma "сталося за два-три роки до того, як Хантер Байден став членом ради".

Пан Луценко також заявив, що зустрічався з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані, який запитав його, чи можна провести розслідування щодо Байденів в Україні.

"Я сказав йому те саме, що я сказав вам - це не моя юрисдикція, - зазначив Луценко. - Це може бути юрисдикція США. Якщо ви надішлете мені запит, так, я дам вам всю офіційну інформацію, але це не юрисдикція України - така була моя відповідь".

"Я нічого не можу робити (у справі. - Ред.), яка не пов'язана з українським законодавством", - додав ексгенпрокурор України.

Повний текст інтерв'ю з Юрієм Луценком буде опублікований сьогодні.

Як почалося розслідування в рамках імпічменту

У скарзі, поданій у серпні, інформатор - агент ЦРУ - повідомив про своє "невідкладне занепокоєння" тим, що президент Трамп начебто використовував свої повноваження, щоб домогтися "втручання іноземної країни" на виборах у США 2020 року.

Розслідування щодо імпічменту, розпочате у вівторок, зараз зосереджено на заклику пана Трампа до президента України під час розмови 25 липня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Юрій Луценко зазначив, що "ймовірне розкрадання" в Burisma "сталося за два-три роки до того, як Хантер Байден (на фото - ліворуч. - Ред.) став членом ради".

В опублікованій стенограмі розмови, Трамп закликає Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані та критикує "несправедливе звільнення" українського генерального прокурора Віктора Шокіна.

Він також згадує про розслідування Шокіна щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Хантер Байден.

"Є багато розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хоче дізнатися більше про це. Тому, якщо б ви могли зробити щось разом з генпрокурором, було б чудово. Байден хвалився, що зупинив обвинувачення, якби ви могли глянути на це... Це мені здається жахливим", - коментує Дональд Трамп цю справу.

Зеленський у відповідь обіцяє президенту США, що новий генпрокурор України буде на 100% його людиною, що він вивчить ситуацію.

"Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання (йдеться про компанію Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Хантер Байден, розслідування щодо якої проводив генпрокурор Шокін. - Ред.)", - обіцяє Зеленський.

Демократи звинувачують пана Трампа у незаконній спробі отримати допомогу від іноземної держави з метою дискредитувати пана Байдена.

Пана Трампа також звинувачують у використанні військової допомоги для України як інструменту для перемовин щодо цього питання.

Президент Трамп відхилив усі звинувачення як "чергове полювання на відьом", а лідерів демократів у суботу назвав "демократами-дикунами".