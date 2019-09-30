Вибори в Австрії: тріумф мілленіала Курца і провал проросійських ультраправих

Копирайт изображения EPA Image caption 33-річний Себастіан Курц може вдруге очолити уряд Австрії

На дострокових парламентських виборах в Австрії впевнено перемагає консервативна "Народна партія" колишнього канцлера, 33-річного Себастіана Курца.

Після підрахунку майже всіх бюлетенів вона набирає понад 38% голосів - у порівнянні з 31% на виборах 2017 року.

Колишні партнери Курца по коаліції, ультраправа "Партія свободи", отримала 17,3% у порівнянні з 26% на виборах 2017 року.

Падіння рейтингу ультраправих, які у 2016 році підписали договір про партнерство з партією Путіна "Єдина Росія", відбулося після скандалу, відомого як "Ібіцагейт".

Йдеться про зустріч на курорті в Іспанії лідера ультраправих Хайнца-Крістана Штрахе з дівчиною, яка представилася "племінницею російського олігарха". Під час цієї зустрічі обговорювалися інвестиції в Австрію російських грошей незаконного походження, на які, зокрема, планувалося купити пакет акцій відомої газети для зміни її редакційної політики в інтересах ультраправих.

Публікація відеозапису зустрічі у травні 2019 року призвела до відставки Штрахе з посади віце-канцлера і лідера ультраправих, а пізніше парламент виніс вотум недовіри уряду - вперше з 1945 року.

Втім, на рейтингах пана Курца, який розірвав коаліцію з ультраправими після скандалу, "Ібіцагейт" позначився лише позитивно.

Що буде далі?

"Народна партія" пана Курца перемогла у 8 з 9 федеральних земель Австрії, лише у Відні перемогли соціал-демократи.

Проте більшості в "Народної партії" у парламенті не буде, тому Себастіану Курцу доведеться шукати партнерів по коаліції.

Новий лідер "Партії свободи" Норберт Хофер заявив, що результат на виборах означає, що його партія готується бути опозицією.

Копирайт изображения AFP Image caption Новий лідер ультраправих Норберт Хофер вважає, що його партія буде опозицією після виборів

"Велика коаліція" консерваторів з соціал-демократами, які втратили позиції і отримали лише 21,5% голосів, вважається малоймовірною.

Тому є вірогідність, що переговори про коаліцію Себастіан Курц розпочне ще з одним тріумфатором виборів - зеленими, які отримали понад 12% голосів, та ліберальною партією NEOS.

Втім, перемовини можуть бути важкими - лідер зелених Вернер Коглер зазначив, що його партія хоче бачити "радикальні зміни" у порівнянні з правою політикою попереднього уряду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зелені святкують визначний результат на виборах. Чи увійдуть вони до уряду поки не зрозуміло

Що за "Ібіцагейт"?

У травні 2019 року у пресі з'явився відеозапис зустрічі лідера ультраправої "Партії свободи" Хайнца-Крістіана Штрахе з жінкою, яка називала себе племінницею російського олігарха.

На відеозаписі, зробленому прихованою камерою, Штрахе і його помічник Йоханн Гуденус на віллі, ймовірно на іспанському острові Ібіца, ведуть перемовини з цією жінкою.

Обоє політиків курять, випивають та розслабляються на диванах.

На записі жінка заявляє про бажання купити половину акцій впливового австрійського таблоїда Kronen Zeitung.

Штрахе своєю чергою пропонує зробити в газеті перестановки, аби вона допомогла Партії свободи під час передвиборної кампанії. Йдеться про парламентські вибори, що пройшли восени 2017 року. Розмова, ймовірно, відбувся в липні того ж року.

Політик під час зустрічі також натякнув на можливість організувати потенційно незаконну систему пожертвувань для своєї партії.

Після початку скандалу канцлер Австрії Себастіан Курц виключив можливість продовження роботи зі Штрахе.

Копирайт изображения EPA Image caption Розмова лідера ультраправих Хайнца-Крістіана Штрахе з підставною "племінницею російського олігарха" призвела до скандалу, відставки уряду і падіння рейтингу проросійських ультраправих

Лідер ультраправих, який через скандал був змушений вивести свою партію з урядової коаліції, заявив, що його підставили.

Джерело відеозапису німецькі видання Süddeutsche Zeitung і Der Spiegel, які першими опублікували його 17 травня, не розкривають.

Пізніше австрійські ЗМІ та німецький таблоїд Bild отримали листа від юриста (Bild називає його ім'я — Рамін Мірфахрай), який стверджує, що це він організував зустріч високопоставленого австрійського політика з дівчиною, яка видавала себе за "племінницю бізнесмена Ігоря Макарова".

Мірфахрай пояснює, що розмова була підлаштована в рамках "проєкту на підтримку громадянського суспільства, в якому були використані методи розслідувальної журналістики". Хто стоїть за цією ідеєю, віденський адвокат не уточнив.

У його листі йдеться, що цілі публікації розмови Штрахе з підставною "росіянкою" були юридичні й "демократично-політичні", а далі скандал розвивався за непередбачуваним сценарієм, і залучені в нього політики самі вирішували, як реагувати на те, що сталося.

"Олена Макарова" була підставною фігурою. У засновника російської газової компанії "Ітера" Ігоря Макарова взагалі немає племінниці. Інших доказів того, що в справі брав участь будь-хто з Росії, наразі немає.

Австрійська "Партія свободи" є давньою прибічницею дружби з Росією і закликає до скасування санкцій.

Хайнц-Крістіан Штрахе та інші діячі цієї партії неодноразово відвідували Росію, а також анексований Крим. Новий лідер партії Норберт Хофер називав Крим законною частиною Росії.

Хто такий Себастіан Курц

Копирайт изображения Getty Images Image caption Себастіан Курц вже вдруге приводить консерваторів до перемоги на виборах

Пан Курц став активістом "Народної партії" у 16 років.

Під час навчання на юридичному факультеті у Відні його обрали головою молодіжного крила партії. Він кинув навчання у 2011 році для роботи в уряді, і став міністром закордонних справ у 2013 році у віці 27 років.

Через два роки він представив план вдосконалення інтеграції іммігрантів. Він також схвалював міграційну політику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

У травні 2017 року Себастіан Курц став лідером консерваторів, а після перемоги на попередніх виборах у жовтні 2017 року очолював коаліційний уряд з грудня 2017 року по травень 2019 року.

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