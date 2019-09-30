На Черкащині 11-річну дівчинку підпалив брат. Це нібито було частиною гри

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На Черкащині 11-річна дівчинка отримала опіки після того, як її підпалив молодший брат - нібито це було частиною гри.

Як повідомляє ДСНС в області, дівчинку госпіталізували в суботу, 28 вересня.

"До опікового відділення 1-ої міської лікарні з важкими опіками верхньої частини тулуба було госпіталізовано 11-річну дівчинку. Як стало відомо, опіки вона отримала, коли її власноруч підпалив її 10-річний брат. За попередніми даними, діти грали у гру "Підпали друга", - сказано у повідомленні.

У ДСНС попереджають, що йдеться про #FireChallenge - небезпечний флешмоб, в рамках якого користувачі соцмереж - часто підлітки - виливають на одну з частин тіла легкозаймисту речовину і підпалюють її, щоб потім викласти відео у Facebook чи Instagram.

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Учасники думають, що після займання речовини вони зможуть швидко загасити вогонь водою, проте вдається це не завжди.

Упродовж останніх років західні ЗМІ повідомляли про кілька трагічних випадків, які сталися, коли неповнолітні намагалися взяти участь у флешмобі.

Приміром, у серпні 2014 року CBS News писало, що так постраждав 16-річний житель штату Каліфорнія. Він отримав опіки першого та другого ступеня, коли змазав свою грудну клітину рідиною для зняття лаку і підпалив її.

У серпні 2018 року про аналогічну історію повідомляло видання Time: тоді в лікарні опинилася 12-річна дівчинка з Детройта, яка нібито так само спробувала підпалити себе в рамках #FireChallenge.

"Групи смерті" і моторошна Момо

В українському ДСНС #FireChallenge поставили в один ряд із онлайн-грою "Синій кит", жертвами якої свого часу, за деякими даними, стали щонайменше 15 підлітків, за іншими - понад 100.

Повідомлялося, що в рамках гри "Синій кит" створювалися закриті групи, після вступу до яких діти отримували від "кураторів" різноманітні завдання - їх виконання нібито і призводило до самогубств підлітків.

Такі групи отримали у ЗМІ назву "групи смерті".

Схожа історія - із "онлайн-монстром" Момо. Це вигаданий персонаж, який нібито писав неповнолітнім у месенджери і так само давав їм завдання, які й призводили до того, що діти накладали на себе руки.

Історію про Момо минулого року поширювали численні ЗМІ в різних країнах, проте згодом з'явилася інформація, що це містифікація.

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