Скандал із імпічментом Трампа: юристи інформатора побоюються за його безпеку

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Команда юристів інформатора, який розкрив зміст розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, побоюються за безпеку свого клієнта.

Саме дії цього інформатора призвели до того, що Білий дім змушений був оприлюднити стенограму липневої телефонної розмови обох президентів.

Той факт, що під час спілкування із Зеленським Трамп закликав його розслідувати діяльність свого політичного опонента Джо Байдена і його сина, спричинив у США один із найгучніших політичних сканадлів останніх років.

Особа інформатора, про якого йде мова, досі лишається невідомою. За деякими даними, він є агентом ЦРУ, який раніше працював у Білому домі.

Минулого тижня видання Los Angeles Times виклало аудіозапис, на якому чутно, як Трамп вимагає від підлеглих дізнатися, хто є цією людиною.

Президент США також натякнув на практику страти шпигунів, яка існувала в минулому: "Ви ж знаєте, що ми робили у старі часи, коли були розумними? Шпигуни, зрада - ми боролися з цим трохи по-іншому, ніж робимо це зараз".

Саме ці слова Трампа викликають занепокоєння в юристів інформатора.

"Події минулого тижня посилили нашу стурбованість тим, що особу нашого клієнта буде розкрито і, як наслідок, йому буде завдано шкоди", - йдеться в заяві адвокатів.

Вони також згадують про "винагороду" у 50 тисяч доларів, які двоє прихильників Дональда Трампа вже пообіцяли тим, хто розкриє інформацію про особу інформатора.

"На жаль, ми очікуємо, що надалі ситуація погіршуватиметься, і ставатиме для нашого клієнта ще більш небезпечною", - додають адвокати.

Скандальна розмова

В опублікованій стенограмі розмови, яка відбулася 25 липня, Трамп закликає Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані, критикує "несправедливе звільнення" українського генерального прокурора Віктора Шокіна і негативно оцінює експосла США в Україні Марі Йованович.

Він також згадує про розслідування Шокіна щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Хантер Байден - син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є можливим суперником Трампа на виборах.

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"Є багато розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хоче дізнатися більше про це. Тому, якщо б ви могли зробити щось разом з генпрокурором, було б чудово. Байден хвалився, що зупинив обвинувачення, якби ви могли глянути на це... Це мені здається жахливим", - коментує Дональд Трамп цю справу.

Зеленський у відповідь обіцяє президенту США, що новий генпрокурор України буде на 100% його людиною, що він вивчить ситуацію.

"Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання (йдеться про компанію Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Хантер Байден, розслідування щодо якої проводив генпрокурор Шокін. - Ред.)", - обіцяє Зеленський.

Трамп та імпічмент

Ввечері 24 вересня Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що розпочинає формальну процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.

Пелосі дала вказівку комітетам Палати представників визначити, чи дійсно існують підстави для відсторонення Трампа від влади.

В разі, якщо комітети дійдуть висновку, що докази провини президента є достатніми, вони рекомендуватимуть провести голосування щодо імпічменту у нижній палаті Конгресу.

Для схвалення цього рішення достатньо буде простої більшості голосів.

Після цього питання про імпічмент має бути розглянуто Сенатом - верхньою палатою Конгресу. Тут для схвалення імпічменту, за це має проголосувати дві третини законодавців.

Наразі Сенат контролюється республіканцями і до цього часу експерти називали підтримку ними імпічменту малоймовірною.

Сам Дональд Трамп усі звинувачення на свою адресу заперечує. За його словами, розмова із Зеленським була "ідеально чудовою і рутинною".