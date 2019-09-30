Порошенко обіцяє винагороду за інформацію про причетних до "нападів" на Гонтареву

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Петро Порошенко пообіцяв заплатити до трьох мільйонів гривень винагороди тим, хто надасть достовірну інформацію щодо замовників і винуватців "замахів на життя" ексочільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої.

"Пальцем тикнеш - попадеш"

Пан Порошенко має на увазі одразу кілька інцидентів, які трапилися з Гонтаревою та членами її родини упродовж останнього місяця.

"ДТП, підпал машини й будинку - це помста за її мужні і сильні реформаторські кроки на посаді голови НБУ", - пише пан Порошенко у своєму фейсбуці.

"Щоби не дати не дуже активному слідству жодного шансу на бездіяльність, прийняв рішення призначити винагороду до трьох мільйонів гривень. Це - тим, хто надасть достовірну інформацію про замовника та виконавців про замахи на життя та майно Валерії Гонтарєвої, яка дозволить притягнути винних до відповідальності".

"Коло осіб, на які падають підозри, не таке вже й широке. Пальцем тикнеш - і попадеш. Але дуже важливо в легальний спосіб встановити і покарати злочинців. Щоби усе було за законом", - каже Порошенко.

"Погрози" від Коломойського

У червні цього року пані Гонтарева дала інтерв'ю BBC News Україна і заявила, що їй погрожує Ігор Коломойський - вони перебувають у конфлікті ще відтоді, як Нацбанк ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку", який належав олігарху.

Погрозами Гонтарева назвала слова пана Коломойського про те, що "якщо я не повернуся до України, він мене звідси вивезе в особистому порядку".

"Англійською це називається kidnapping. Це - злочин на території Британії, я хочу, щоб це всім було зрозуміло. Якщо зі мною щось станеться, щоб всі ви знали, чому", - сказала Гонтарева.

Сам Коломойський відповів на це, що його слова вирвали з контексту. "Я сказав, що ми її вивеземо просто у приватному порядку: надамо їй приватний борт і привеземо. Якщо їй не хочеться їхати в економ-класі, коли її будуть екстрадувати".

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"Нічого вона не злякалась і нічого вона не боїться. Нехай спить спокійно", - додав олігарх.

Проте наприкінці серпня пані Гонтарева спочатку заявила, що її збив автомобіль у Лондоні, а вже 5 вересня стало відомо, що невідомі спалили автівку невістки колишньої очільниці НБУ, яку так само звуть Валерія Гонтарева.

Коментуючи обидва інциденти, Гонтарева не виключила, що до них якимось чином може бути причетний Ігор Коломойський. На це він відповів, що "обіцяв прислати за нею літак, а не автомобіль".

Вже 16 вересня невідомі підпалили будинок ексочільниці НБУ під Києвом. Вона вже заявила, що не знає, хто стоїть за підпалом, але нагадала, від кого отримувала погрози.

Коломойський історію з підпалом прокоментував коротко, натякнувши, що це може бути вигідно самій Гонтаревій: "Тепер, скоріше за все, її не видадуть (з Великої Британії - Ред.). Тож думайте самі".

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